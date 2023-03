Adnovum steigert Umsatz und baut Angebot aus

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum blickt auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Firmengruppe konnte im vergangenen Jahr den Umsatz um 20% auf über CHF 110 Mio. steigern. Dazu trugen sowohl das erweiterte Angebot als auch die wachsende Anzahl Mitarbeitender bei.

Die Adnovum-Firmengruppe steigerte 2022 ihren Umsatz um 20% auf über CHF 110 Mio. Dieses erfreuliche Ergebnis wurde durch ein erweitertes Angebot an Sicherheits-Dienstleistungen und -Lösungen sowie zahlreiche erfolgreiche Kundenprojekte in allen Zielbranchen erreicht. Dank attraktiven Arbeitsbedingungen und Projekten konnte Adnovum auch auf dem Arbeitsmarkt punkten. 2022 wurden über 150 neue Fachkräfte rekrutiert, gut die Hälfte davon in der Schweiz. Ende des Jahres beschäftigte die Gruppe an sieben Standorten insgesamt über 650 Mitarbeitende und wuchs damit um rund 10% im Vergleich zum Vorjahr.

Ausbau des Angebots an Sicherheitslösungen

Adnovum baute 2022 ihr Angebot an Lösungen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Cyber Resilience von Unternehmen weiter aus. Nebst den bewährten Identity- und Access-Management-Lösungen und Cybersecurity Assessments bietet das Unternehmen neu auch Penetration Tests, Phishing Simulations, Information Security Trainings und Ransomware Protection an. Zusätzlich können Unternehmen ohne eigenen Chief Information Security Officer die Funktion neu «as a Service» bei Adnovum beziehen (CISOaaS). Erfahrene Expertinnen und Experten übernehmen dann die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit und setzen Massnahmen um.

Anpassung von IT-Systemen an die neuen Datenschutzanforderungen

Mit dem Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes (revDSG) per 1. September 2023 müssen Unternehmen in der Schweiz zusätzliche Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten erfüllen. Dies hat massive Auswirkungen auf die Anforderungen an IT-Systeme und interne Prozesse. Adnovum verfügt über ein auf Datenschutz spezialisiertes Team, das Kundinnen und Kunden bei der Umrüstung ihrer Systeme und Anpassung ihrer Prozesse unterstützt. Unternehmen ohne eigenen Data Privacy Officer können das Angebot bei Adnovum auch «as a Service» beziehen. Es schützt Unternehmen vor den beträchtlichen Zusatzkosten, die beim Nichteinhalten von Bestimmungen durch Rechtsstreitigkeiten und Reputationsschäden entstehen können.

SSI für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung

Die Self-Sovereign Identity (SSI) meistert den Spagat zwischen Datenschutz und Benutzer­komfort mittels dezentraler Datenhaltung und Datenminimalisierung. Adnovum sieht in diesem Ansatz viel Potenzial und hat deshalb 2022 ihr Know-how über die SSI weiter ausgebaut und die Marktpräsenz rund um digitale Identitäten verstärkt. Hierbei wurde ein Verifiable Credential Management System entwickelt, das die zentralen Bedürfnisse eines SSI-Ökosystems abdeckt. Ganz im Sinne eines offenen Ökosystems ist die Lösung als Open-Source-Projekt online verfügbar.

Conversational AI – Mehr als Voicebot-Lösungen

Ebenfalls erfolgreich war Adnovum 2022 mit Conversational-AI-Angeboten für Versicherungen, Banken und den öffentlichen Sektor. Die Sprachassistenten werden dort eingesetzt, wo ein hoher Anteil an Routine-Anfragen besteht, so zum Beispiel bei Strassenverkehrsämtern und Krankenkassen. Anfragen per Voice oder Text können dank Spracherkennung und -verarbeitung effizient beantwortet oder mit Rückrufangebot terminiert werden. Auch das ChatGPT-Modell GPT-3 kommt bereits an ersten Stellen zum Einsatz, etwa für die automatisierte Zusammenfassung von Anrufen.

Fokus 2023 – Skalierbare Lösungen aus der Cloud

Für 2023 liegt der strategische Fokus von Adnovum darauf, Dienstleistungen und mass­geschneiderte Lösungen zu skalierbaren Angeboten weiterzuentwickeln. So sollen zum Beispiel IAM-Lösungen neu als Managed Service aus der Cloud angeboten werden. Generell werden das Angebot an Sicherheitslösungen und die Security-Beratung weiter ausgebaut. Adnovum CEO Thomas Zangerl: «Mittelfristig wollen wir uns neue Marktsegmente erschliessen, sowohl regional als auch thematisch. Damit dies gelingt, müssen wir unsere Dienstleistungen in anderer Form anbieten. Grosses Potenzial sehe ich hier in Managed Services aus der Cloud sowie im weiteren Ausbau unserer Security-Dienstleistungen.» (Adnovum/mc/ps)