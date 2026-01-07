AGILITA: «KI schafft Zeit für Kundennähe, Führung und Wachstum»

2026 beginnt jetzt: Doch wie werden KI, Cloud und Automatisierung den Alltag von KMU verändern? Sandra Völler, CEO der AGILITA AG, und Thomas Saueressig, Vorstandsmitglied der SAP SE, berichten.

Wie weit ist die digitale Transformation in KMU fortgeschritten?

Völler: KMU erleben gerade einen Wendepunkt. Was vor wenigen Jahren noch Zukunftsvision war, wird heute gelebter Alltag: Künstliche Intelligenz, automatisierte Prozesse, Cloud-ERP und moderne Datenplattformen verändern, wie Wertschöpfung im Unternehmen entsteht.

Herr Saueressig, Sie sind bei SAP für den Bereich Customer Services & Delivery und damit für den Kundenerfolg und die Nutzung von KI-Innovationen in der Cloud verantwortlich. Was ist für Sie die zentrale technologische Entwicklung in KMU?

Saueressig: Wir sehen eine neue Phase der Digitalisierung. Systeme sind nicht länger nur Werkzeuge zur Abbildung von Prozessen. Sie werden intelligent. Mit SAP Business AI bringen wir KI direkt in den Geschäftsprozess – im Einkauf, in der Buchhaltung, im Vertrieb, in der Planung. Das Entscheidende ist: Die Daten, die ein Unternehmen ohnehin täglich erzeugt, werden zum strategischen Vorteil. KI wird damit nicht nur eine Automatisierungs-, sondern Innovationsfrage.

Wie erleben Sie das aus Sicht der Kundenprojekte?

Völler: KMU sind viel weiter als wir annehmen. Die Bereitschaft ist hoch – aber die Lösungen müssen einfach, integriert und verlässlich sein. Viele Unternehmen haben keine Zeit für komplexe Grossprojekte. Sie brauchen Anwendungen, die sofort Wirkung zeigen. Darum setzen wir seit Jahren konsequent auf die Cloud. Sie bedeutet Technologie Geschwindigkeit, Standardisierung und Zukunftssicherheit. Wer heute modernisiert, baut nicht nur IT – er baut seinen Geschäftsfortschritt.

Welche Rolle wird KI im Jahr 2026 konkret in KMU spielen?

Saueressig: Der Nutzen von KI entsteht dort, wo sie die Entscheidungsqualität verbessert und den Wiederholungsaufwand reduziert. Beispielhaft hierfür sind automatisierte Buchungsvorschläge in der Finanzfunktion, Lieferketten-Optimierung auf Basis echter Nachfrage, das Vorhersagen für Wartung und Service sowie die Unterstützung bei der Angebotserstellung. Unsere SAP Business AI muss relevant, zuverlässig und vertrauenswürdig sein. Nur dann und wenn sie in die Kernprozesse eingebettet ist, kann sie umfänglichen Mehrwert liefern.

Völler: Und wir sehen denselben Effekt im Alltag: KI schafft Zeit für Kundennähe, Führung und Wachstum. KMU haben keine Spezialabteilung für Data Science, aber jede Menge wertvolle Daten im ERP. In der Cloud werden diese Daten nutzbar – und KI denkt sie weiter.

Was macht ein modernes Cloud-ERP zum Erfolgsfaktor?

Saueressig: Cloud-ERP schafft Standardisierung, automatische Updates und kontinuierliche Innovation. Unternehmen profitieren ohne eigene Entwicklungsaufwände. Die Fähigkeit, schneller zu reagieren, wird zum Wettbewerbsvorteil.

Völler: Genau das ist unsere gemeinsame Stärke. Die AGILITA AG als führende SAP-Cloud-Partnerin in der Schweiz und Deutschland verbindet die SAP-Cloud-Standards mit dem branchenspezifischen Know-how aus hunderten Projekten. Wir bringen die Kunden nicht nur in die Cloud – wir helfen ihnen, dort erfolgreich zu arbeiten. Ein sauberer Kern. Erweiterungen über die SAP Business Technology Platform – das ist die Basis, auf der KI skalieren kann.

Wie arbeiten SAP und Partner wie AGILITA in Zukunft zusammen?

Saueressig: Partner sind ein zentraler Wachstumsmotor. Standard-Cloud-Software wird durch Partner relevant, anwendbar und erfolgreich im Markt. AGILITA ist ein gutes Beispiel dafür: tief im Mittelstand, nah am Kunden und technologisch richtungsweisend durch stetigen strategischen Austausch mit SAP.

Völler: Wir haben früh auf Cloud gesetzt – manchmal früher als der Markt selbst. Heute zahlt sich dieser Mut aus. Wir entwickeln eigene KIgestützte Anwendungen auf der SAP Business Technology Platform, wie den AGIL AI.TimeManager, und verbinden damit die SAP-Strategie mit realen Anforderungen aus dem Alltag.

Was ist Ihre gemeinsame Botschaft an die CEOs im Mittelstand?

Saueressig: Die Zukunft wird nicht anhand der Grösse eines Unternehmens entschieden, sondern von der Geschwindigkeit der neuesten Technologien. Um diese Adaption von Innovationen zu beschleunigen, stehen SAP und AGILITA KMU zur Seite.

Völler: Geschwindigkeit entsteht nicht durch Hektik – sondern durch klare Entscheidungen. 2026 beginnt jetzt. Wer heute standardisiert, automatisiert sowie Cloud und KI integriert, schafft Raum für Wachstum, Innovation und Resilienz. Grundsätzlich müssen KMU künftig effizienter und intelligenter arbeiten. SAP und Partner wie AGILITA liefern dafür die Technologie und ein gemeinsames Verständnis: Die Zukunft ist machbar. Und sie beginnt im täglichen Geschäft.