Alex Kläger ist neuer Präsident der Region Mittel- und Osteuropa bei SAP

Walldorf – Alex Kläger (51) wird ab 1. Februar die Region Mittel-und Osteuropa leiten. In seiner Rolle ist er verantwortlich für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Entwicklung der Region, zu der die Market Units Deutschland, Schweiz, CEE (einschließlich Österreich) und CIS gehören. Er berichtet an Scott Russell, Mitglied des Vorstands der SAP SE. Er folgt auf Hartmut Thomsen (50), der die SAP auf eigenen Wunsch verlässt.

Kläger ist seit 2012 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer der SAP Deutschland SE & Co. KG, welche er die letzten eineinhalb Jahre sehr erfolgreich geleitet und entwickelt hat. Die Nachfolge für die Position des Geschäftsführers der SAP Deutschland wird demnächst bekannt geben.

Vor der Tätigkeit als Geschäftsführer SAP Deutschland war Kläger als Chief Operating Officer und Head of Cloud für die Region Mittel und Osteuropa (MEE) tätig. In dieser Funktion verantwortete er den strukturellen Aufbau, die Steuerung der internen Organisation, die Optimierung geschäftsrelevanter Prozesse und das gesamte Cloud-Geschäft in MEE. Zuvor gehörte er sechs Jahre der Geschäftsleitung der SAP Deutschland SE & Co. KG an, wo er den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- und Services Industrie verantwortete.

VW, Arthur Andersen, IBM und HP

Nach seinem Studium der technischen BWL an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Reutlingen begann Kläger seine Karriere bei Volkswagen in Mexiko. 1998 wechselte er zu Arthur Andersen Management Consulting, wo er als SAP Berater im Materials Management tätig war. Danach arbeitete er zunächst als Account Executive, später als Software Sales Manager im Bereich Industrial & Communication bei der IBM Deutschland. Im Anschluss leitete er dreieinhalb Jahre den Software Vertrieb im Bereich Manufacturing und Distribution bei Hewlett-Packard und übernahm danach für zweieinhalb Jahre als Country Manager das gesamte Software-Services-Geschäft in Deutschland. (SAP/mc/hfu)

SAP