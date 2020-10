Alexander Kälin ist Head of Sales bei Intersys

Zürich – Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys konnte für den Auf- und Ausbau seiner Verkaufsaktivitäten Alexander Kälin (39) als Head of Sales verpflichten. Kälin ist für die Akquisition neuer Kunden und die Betreuung bestehender Kunden zuständig. Er kommt von Iron Mountain, wo er als Business Development Manager tätig war. Frühere Stationen in Vertriebspositionen waren Matrix42, Infoniqa SQL und Lexmark Enterprise Software.

Kälin ist eidg. dipl. Informatiker und verfügt über einen Abschluss als Betriebswirtschafter der höheren Fachschule Zürich SIB sowie diverse Weiterbildungen. „Wir freuen uns, mit Alexander Kälin einen Verkaufsleiter mit technischer Grundausbildung an Bord zu haben“, sagt Intersys-CEO Adrian Hutzli. „Mit seiner beruflichen Verkaufserfahrung in der Schweizer IT-Branche und seiner Informatik-Ausbildung versteht er die Anliegen unserer Kunden aus den entsprechenden Perspektiven der Praxis.“ Kälins Vorgänger Reto Gantenbein bleibt Intersys treu. Er hat sich entschieden, sich vermehrt dem Projektgeschäft zu widmen und die Kunden in deren Aufbau, Erneuerung und Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette zu unterstützen. (Intersys/mc/ps)