Also steigert EBITDA 2025 deutlich und erhöht Dividende

Emmen – Der IT-Grosshändler Also hat im vergangenen Jahr beim Umsatz und operativen Ergebnis deutlich zugelegt. Der Reingewinn fällt zwar leicht tiefer aus als im Vorjahr, dennoch will das Unternehmen die Dividende erhöhen.

Der Nettoerlös aus Lieferung und Leistung stieg 2025 um 42 Prozent auf 13,5 Milliarden, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich um 22 Prozent auf 286 Millionen Euro.

Als Hebel der positiven Entwicklung nennt das Unternehmen Effizienzsteigerungen, den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts, das um 38 Prozent wuchs, sowie zusätzliche Optimierungen im Produktkategorie-, Reseller- und Vendoren-Mix.

Einen wesentlichen Beitrag lieferten zudem die übernommenen Aktivitäten des britischen Technologieanbieters Westcoast, die seit März konsolidiert werden. Diese hätten 62,6 Millionen zum EBITDA beigesteuert, wobei Einmalkosten für die Akquisition in Höhe von 8,5 Millionen Euro angefallen seien, heisst es im Geschäftsbericht.

Unter dem Strich verbuchte Also einen Reingewinn von 109,6 Millionen Euro, was einem Minus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erreichte bereinigt 25,2 Prozent nach 29,6 Prozent im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs zum 14. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten. Unter Berücksichtigung «des aktuellen Cashflows, der Ertragslage sowie der entsprechenden Aussichten» sollen 5,30 Franken pro Aktie nach 5,10 Franken im Vorjahr ausgeschüttet werden.

Optimistischer Ausblick

Mit den Zahlen hat Also die eigenen Ziele erreicht, Analysten hatten aber beim EBITDA und Reingewinn deutlich mehr erwartet.

Beim Blick in die Zukunft gibt sich Also zuversichtlich: Für 2026 wird ein EBITDA zwische 300 und 340 Millionen Euro angestrebt, die Kapitalrendite (ROCE) soll bei über 20 Prozent liegen.

Zudem bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele. Innerhalb von drei bis fünf Jahren peilt das Unternehmen einen EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an, der ROCE soll über 25 Prozent erreichen. (awp/mc/ps)