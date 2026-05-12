Softwareone legt im Startquartal zu, hebt Ziele für 2026

Stans – Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im ersten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Die Zahlen sind weiterhin geprägt von der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon im letzten Jahr. Die Ziele für das Gesamtjahr werden leicht angehoben.

Insgesamt stieg der Umsatz im ersten Quartal auf like-for-like-Basis um 12,9 Prozent auf 387,7 Millionen Franken, wie der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen am Dienstag mitteilte.

Noch besser sah es beim operativen Gewinn aus. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 32,8 Prozent auf 79,4 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 20,5 Prozent von 19,8 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlen beruhen auf einer vergleichbaren kombinierten Basis, als wenn Crayon schon im ganzen Vorjahr zu SoftwareOne gehört hätte. Der Innerschweizer Konzern hatte am 2. Juli 2025 den Kauf des Mitbewerbers aus Norwegen abgeschlossen.

Wieder Wachstum in Nordamerika

Das Wachstum wurde dabei von allen drei Geschäftssegmenten getragen. Besonders zugelegt hat dabei die Sparte Software & Cloud Channel, welche währungsbereinigt um 37,3 Prozent wuchs. Aber auch die Sparten Software & Cloud Services (+14,9%) und Software & Cloud Direct (+5,8%) konnten klar zulegen.

Auch regional konnte SoftwareOne überall mehr umsetzen. Während man in nordischen Ländern das grösste Wachstum erzielte (+32,7%), hebt das Management insbesondere die positive Entwicklung in Nordamerika hervor. In diesem Schlüsselmarkt stiegen die Verkäufe um 10 Prozent, nachdem das Unternehmen noch im Vorjahr mit erheblichen GTM-Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hatte.

Integration auf Kurs

Die Integration von Crayon schreite gut voran und die Teams würden immer enger zusammenarbeiten, heisst es. Für das kombinierte Unternehmen seien mittlerweile die Führungsstrukturen auf regionaler und Länderebene eingeführt und die Betriebsmodelle eingerichtet worden.

Bis Ende 2026 sollen 100 Millionen Franken an Synergien geschaffen sein. Ende Mai waren bereits 80 Millionen dieser Synergieeffekte umgesetzt.

Ziele angehoben

Mit Blick nach vorne hebt SoftwareOne seine Guidance für 2026 an. Das Management strebt weiterhin eine bereinigte EBITDA-Marge von über 23 Prozent auf vergleichbarer kombinierter Basis in Aussicht, rechnet nun aber mit einem Umsatzwachstum im «mittleren bis hohen» einstelligen Bereich. Zuvor war das Umsatzwachstum nur im mittleren einstelligen Bereich erwartet worden.

Das Management strebt ausserdem eine Dividenden-Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des bereinigten Jahresgewinns an.

Am 9. Juni wird das Unternehmen zudem einen Kapitalmarkttag abhalten, um die mittel- bis langfristigen strategischen und finanziellen Prioritäten zu präsentieren. Dann soll es auch Updates zum Integrationsfortschritt und Ausblick geben. (awp/mc/ps)