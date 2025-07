Also steigert EBITDA im ersten Halbjahr deutlich

Emmen – Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 deutlich mehr umgesetzt und mehr verdient. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest.

Insgesamt erhöhte sich der Umsatz um 38,5 Prozent auf 5,93 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Dabei konnten alle drei Segmente wachsen.

Der Umsatz des Bereichs Supply verdoppelte sich demnach auf 4,16 Milliarden und stieg damit am stärksten. Solutions verzeichnete ein Plus von 16 Prozent auf 1,56 Milliarden und die kleinste Sparte Services wuchs um 25,7 Prozent auf 199,7 Millionen.

Mehr Gewinn erzielt

In der Folge stieg der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 34 Prozent auf rund 126 Millionen Euro. Darin enthalten seien akquisitionsbedingte Einmalkosten von 6 Millionen, heisst es in der Mitteilung. Der ROCE liegt bei 12 Prozent.

Die positive Entwicklung führt Also insbesondere auf die Cloud Plattform zurück, welche die Unique User um 34 Prozent steigern und einen Umsatz von 846 Millionen Euro verbuchen konnte. Weitere Hebel seien die Portfolio- und Kostenoptimierung sowie die Integration von Akquisitionen gewesen.

Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen um 2 Prozent höheren Reingewinn von 43 Millionen Euro. Mit den Zahlen hat Also die Schätzungen der Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz und dem EBITDA leicht übertroffen.

Ziele bestätigt

Für das laufende Jahr bestätigt Also die Ziele. Das Unternehmen strebt weiterhin einen EBTIDA von 285 bis 325 Millionen Euro sowie eine Kapitalrendite (ROCE) von über 17 Prozent an.

Auch an den mittelfristigen Zielen hält Also fest: Innerhalb von drei bis fünf Jahren peilt das Unternehmen ein EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an, der ROCE soll über 25 Prozent erreichen. (awp/mc/ps)