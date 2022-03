Alte Handys bringen – und damit der Ukraine helfen

Bern – Ab heute sammelt Swisscom in allen Shops alte Smartphones & Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Kinderdorf in der Ukraine. Der erzielte Ertrag wird vollumfänglich gespendet – und von Swisscom verdoppelt.

Alte Handys und Smartphones im Materialwert von 60 Millionen Franken schlummern aktuell immer noch in Schweizer Schubladen, Kellern und Estrichs. Alte Geräte sind deutlich wertvoller als gemeinhin angenommen – sie enthalten mitunter grosse Mengen an gefragten Materialien wie etwa «seltene Erden». Gebrauchte Geräte zurückzunehmen, fachgerecht zu löschen, weiter zu nutzen oder zu zerlegen und dann einem neuen Zweck zuzuführen – das macht die Swisscom und spendet den Erlös aus Weiterverkauf und Recycling seit 2012 an SOS Kinderdorf.

Im März geschieht dies nun aber explizit für die SOS Kinderdörfer in der Ukraine. Momentan bereiten die SOS Kinderdörfer Nothilfe für mindestens 15’000 Menschen in der Ukraine vor. «Sie brauchen darum umgehend finanzielle Unterstützung, um so schnell wie möglich den Kindern vor Ort helfen zu können», erklärt Saskia Günther, Leiterin Corporate Responsibility. «Wir rufen darum die Schweiz auf, so schnell wie möglich, so viele Geräte wie möglich in unsere Shops zu bringen. Swisscom wird dann nicht nur die erzielten Erträge vollumfänglich spenden, sondern auch noch den Gesamtbetrag verdoppeln.»

Gespendet werden können Geräte jeden Alters. Die Geräte werden in der Sozialfirma Réalise in der Schweiz sortiert und – falls möglich – für den Wiederverkauf sorgsam aufbereitet. Dabei werden alle persönlichen Daten gelöscht. Die funktionierenden Mobiltelefone werden auf dem Gebrauchthandymarkt weiterverkauft. Defekte Handys werden in der Schweiz in einem vom SWICO lizenzierten Unternehmen umweltgerecht entsorgt und wiederverwertet. (Swisscom/mc)

Weitere Informationen zu Mobile Aid