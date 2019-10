Analysten bewerten Retarus Email Security als erstklassig

Zürich-Glattbrugg – In seiner Wettbewerbsanalyse des Marktes für „Secure Email Gateways“ hat das Analystenhaus Radicati Group den Informationslogistiker Retarus als den „Trail Blazer“ mit der besten Positionierung ausgezeichnet. Am Übergang zum „Top Player“ hat sich Retarus im Vergleich zur letzten Bewertung Anfang des Jahres noch weiter nach oben bewegt. Anbieter mit dieser Einstufung zeichnen sich vor allem durch innovative Technologie aus und durch das Potenzial, eine Branche nachhaltig zu verändern.

Der aktuelle Radicati-Report betont vor allem das starke multidimensionale Angebot von Retarus, das den Bedarf von Unternehmen jeder Grösse erfüllt. Die Analysten heben hervor, dass Retarus ein attraktives E-Mail-Security-Portfolio in einer effizienten Enterprise Cloud betreibt, das insbesondere innovative Services wie Email Continuity umfasst.

Mehrwert Email Continuity

Die von Retarus neu auf den Markt gebrachten Email Continuity Services stellen in der Analyse von Radicati einen wichtigen Mehrwert für Unternehmen bei der Umsetzung einer umfassenden Cybersecurity-Strategie dar. Denn E-Mail ist, vor Telefon und Fax, der wichtigste Kommunikationskanal für Unternehmen. Deshalb sind Ausfälle unter allen Umständen zu vermeiden. Die Retarus Email Continuity Services gewährleisten eine nahtlose E-Mail-Kommunikation selbst bei Totalausfällen der E-Mail-Systeme beim Kunden, etwa durch Cloud-Downtimes oder Rechenzentrumsausfälle, indem betroffene Unternehmen jederzeit flexibel auf die ständig im Hintergrund mitlaufende Plattform umschalten können.

Dabei erfüllen die Retarus Email Continuity Services wichtige Kriterien einer erfolgreichen Disaster Prevention. So ist ein zeitaufwendiges Hochfahren eines Back-up-Systems nicht notwendig und die Services laufen unabhängig von der im Unternehmen eingesetzten Technologie, zum Beispiel von Microsoft Exchange. Mit den Email Continuity Services bedient Retarus Unternehmen jeder Grösse. So sind bei einem Pilotkunden 120.000 User an das System angebunden.

Zusätzliche Sicherheitsdimension

Mit der patentierten Post Delivery Protection „Patient Zero Detection“ schafft Retarus Email Security laut Radicati eine zusätzliche Sicherheitsdimension, die Empfänger erfolgreich vor Schaden durch Malware in bereits zugestellten E-Mails schützt. Ab dem vierten Quartal 2019 wird Retarus Kunden dazu weitere Mehrwert-Services bereitstellen: Patient Zero Detection Real-Time Response verarbeitet durch Patient Zero Detection ermittelte Befunde. Dadurch lassen sich zum Beispiel in der Infrastruktur gefundene mit Malware infizierte E-Mails automatisch löschen oder zur Analyse in einen speziellen Ordner verschieben.

Die Experten von Radicati gehen des Weiteren auf das webbasierende Enterprise Administration Services Portal ein, das Retarus-Kunden die schnelle und übersichtliche Konfiguration der Services ermöglicht. Darüber hinaus bietet es die laut Bewertung der Analysten schnell und einfach zu bedienende Echtzeit-Suche „Email Live Search“ mit Analysen und IT-Forensik-Funktionen. In diesem Rahmen stellt Retarus beispielsweise forensische Daten für kundenseitige SIEM-Lösungen (Security Information and Event Management) in Echtzeit zur Verfügung.

Weitere Funktionen der Retarus Email Security wie die Advanced Threat Protection (ATP) mit Sandboxing, Deferred Delivery Scan, Time-of-Click Protection (URL-Rewriting) und CxO Fraud Protection (Anti-Spoofing und -Spear-Phishing) sowie das flexible Zugriffsmanagement und die Verschlüsselung hat Radicati bereits im letzten Report positiv herausgestellt.

„Die Positionierung oben rechts im „Trail Blazer‘-Quadranten von Radicati nah am ‚Top-Player‘ ist für uns eine klare Bestätigung für unsere Strategie im Bereich E-Mail Security“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „Retarus ist der einzige europäische und inhabergeführte Anbieter mit einem mehrdimensionalen Ansatz für grosse und sehr grosse Unternehmen, der Anwendern einen optimalen Schutz vor E-Mail-Threats bietet – in Verbindung mit Compliance-Features, Nutzerfreundlichkeit und der sinnvollen Einbindung in Eco-Systeme. Diese hervorragende Positionierung ist für uns Ansporn, unsere Services auch in Zukunft um weitere Funktionen zu ergänzen, die Unternehmen einen echten Mehrwert bieten.“

Kostenloser Download

Der aktuelle Radicati „Market Quadrant“ für Secure Email Gateways steht auf der Website von Retarus zum kostenlosen Download bereit.