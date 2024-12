Retarus als Leader im IDC MarketScape 2024 für «Worldwide Digital Fax» ausgezeichnet

München – Retarus, internationaler Anbieter sicherer und hochperformanter Kommunikationslösungen für geschäftskritische Prozesse, wurde im IDC MarketScape: Worldwide Digital Fax 2024 Vendor Assessment (doc #US51812124. Dezember 2024) als Leader ausgezeichnet. Der IDC MarketScape-Report dient Unternehmen als Orientierungshilfe bei der Auswahl des richtigen Partners von digitalen Fax-Anwendungen und unterstützt ihre Initiativen zur digitalen Transformation.

Mit Retarus Cloud Fax modernisieren Unternehmen ihre Kommunikations-Infrastruktur und automatisieren die Dokumentenverarbeitung. Dabei sorgt Retarus für die nahtlose Integration der Cloud-Fax-Services in zentrale Unternehmensanwendungen sowie Omnichannel-Kommunikationslösungen und hält dabei höchste Compliance- und Sicherheitsstandards ein.

Transaktions-Messaging und Dokumentenaustausch via digitales Fax sind ein zentraler Bestandteil geschäftskritischer Prozesse. Dazu zählen etwa Dokumententransfer und -zustellung, Austausch sensibler Patientendaten im Gesundheitswesen, Kreditorenbuchhaltung und Bestellungen, Auftrags- und Rechnungsstellung, Handelsbestätigungen und Audit Trails. Als Teil der Retarus Messaging Plattform bietet Retarus Cloud Fax eine hochverfügbare und skalierbare Lösung, die Prozesssicherheit, Performance und höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.

„Wir sind überzeugt, dass der IDC MarketScape die kontinuierlichen Investitionen von Retarus in Cloud Fax und unser Engagement für innovative Services und erstklassigen Support widerspiegelt“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „2024 haben wir zudem massiv in modernste KI-Funktionen investiert und diese in unsere Lösung für Intelligent Document Processing integriert, um den Dokumenteingang unserer Kunden zu digitalisieren und zu automatisieren.“

Unternehmen entscheiden sich für Retarus als zuverlässigen Partner für erstklassige digitale Fax-Lösungen, um ihre Legacy-Anwedungen zu modernisieren und den geschäftskritischen Datenaustausch zu optimieren. (Retarus/mc/ps)