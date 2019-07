Andreas Oliver Eggimann wird Chief Digital & Innovation Officer der MCH Group

Basel – Der Verwaltungsrat der MCH Group hat Andreas Oliver Eggimann zum neuen Chief Digital & Innovation Officer (CDIO) und Mitglied des Executive Board ernannt. Die Hauptaufgabe des CDIO wird die Leitung der Entwicklung digitaler und anderer exponentieller Technologien sowie neuer Geschäftsideen und Business Modelle sein. Der genaue Zeitpunkt seines Eintritts in die MCH Group ist zurzeit noch offen, wie die Messebetreiberin am Montag mitteilte.

„Wir freuen uns darauf, mit Andreas Oliver Eggimann einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten in der digitalen Strategieentwicklung und Transformation sowie im Bereich Digital Marketing & Communication in unserem Führungsteam zu haben,“ sagt Bernd Stadlwieser, CEO der MCH Group. „Digitalisierung und Innovation sind in unserer Transformation von zentraler Bedeutung und wir werden deutlich mehr Gewicht auf diese Bereiche legen. Unser CDIO wird innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe für die organisatorische Führung in Technologiefragen verantwortlich sein, die Ausrichtung der weiteren Digitalisierung auf die Unternehmensstrategie sicherstellen und Innovationen zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse fördern.“

Seit 2014 Head Digital Management der Post

Andreas Oliver Eggimann ist seit 2014 Head Digital Management der Schweizerischen Post und als Mitglied des Topkaders unter anderem verantwortlich für den Aufbau und die Führung des konzernweiten Digital Management und die Neuausrichtung der Post in Bezug auf die marktgerichteten und internen digitalen Kanäle. Seine berufliche Tätigkeit begann er nach seinem Betriebsökonomie-Studium in Basel bei der Coop Gruppe, später war er unter anderem als Head Digital Business Development in der Young & Rubicam Group Switzerland tätig. Er ist 45 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Ramlinsburg (Schweiz / BL).

