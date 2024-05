Apple-Verkaufszahlen sinken weniger als befürchtet

Cupertino – Die Verkäufe von Apple sind im vergangenen Quartal weniger stark als befürchtet zurückgegangen, was auf eine unerwartet starke Nachfrage in China zurückzuführen ist.

Der Umsatz fiel um 4,3 % auf 90,8 Milliarden Dollar, wie Apple am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Auch der Quartalsgewinn übertraf die Prognosen der Wall Street. Der Gewinn belief sich auf 1,53 Dollar pro Aktie und lag damit über den Schätzungen der Analysten von 1,50 Dollar. Apple erhöhte seine Dividende um 4 % auf 25 Cents pro Aktie und entsprach damit den Erwartungen. Ausserdem genehmigte der Vorstand Pläne zum Rückkauf von Aktien des Unternehmens im Wert von 110 Milliarden Dollar.

Apples Abschwächung in China hat den Anlegern in den letzten Monaten besondere Sorgen bereitet. Die Verbraucher in China bevorzugen einheimische Smartphone-Marken, und die Regierung hat die Verwendung ausländischer Technologie in einigen Büros verboten.

Im letzten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen im Grossraum China 16,4 Milliarden Dollar Umsatz. Obwohl diese Zahl unter der des Vorjahres lag, übertraf sie die von Analysten prognostizierten 15,9 Milliarden Dollar deutlich.

Apple erwartet für die laufende Periode ein erneutes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. (mc/pg)