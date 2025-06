Diesen Trailer können iPhone-Nutzer fühlen

In «F1 The Movie» mit Brad Pitt geht es ohnehin schon rasant zu. Um den Film auf ungewöhnliche Weise zu bewerben, greift Apple zu einem Trick, der die Action fühlbar macht.

«F1 The Movie» dürfte eines von Apples aufwendigsten Filmprojekten sein. Nicht nur wegen der hochkarätigen Besetzung mit Stars wie Brad Pitt, Damson Idris und Kerry Condon. Drei Jahre habe die Produktion gedauert, sagte Apple-Manager Eddy Cue am Dienstagabend am Rande der Entwicklerkonferenz WWDC in Cupertino, Kalifornien. Apple hatte rund tausend Entwickler und Journalisten zu einem Vorab-Screening des Films ins Steve Jobs Theatre eingeladen, das Gebäude, das man von den Apple-Keynotes kennt.

Als er die Gäste begrüsste, erwähnte Cue auch, dass Apple gerade einen neuen Trailer für den Film über ein Formel-1-Team veröffentlicht habe. Er bat aber darum, dass man sich den doch lieber erst nach der Vorstellung ansehen möge, die gerade beginnen sollte.

Ein substanzieller Teil der Zuschauer liess sich dadurch nicht davon abhalten, den gut zwei Minuten langen Clip sofort auf ihren Handys aufzurufen. Der Manager hatte ihnen den Mund schließlich auch mit einem wichtigen Detail wässrig gemacht: Der neue Trailer nutzt die sogenannte Taptic Engine der iPhones, um die Action spürbar zu machen.

