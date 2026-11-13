Ausfälle bei Microsoft 365 dauern an – «Kommen bei Stabilisierung voran»

Redmond – Eine Grossstörung schneidet seit Stunden weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft ab. Das Unternehmen kommt nach eigener Darstellung bei der Behebung der umfassenden Störung seiner Dienste Stück für Stück voran.

«Dank unserer jüngsten Massnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität», teilte der Softwarekonzern auf der Plattform X mit. Diese Massnahmen würden nun auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Update.

Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern – darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic – zeitweise gestört.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag – meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme in den riesigen Cloud-Infrastrukturen so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen grossflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten. (awp/mc/pg)