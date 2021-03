AV-Test zeichnet ESET für herausragende Ergebnisse im Jahr 2020 aus

Jena – Bereits zum neunten Mal in Folge vergibt das AV-TEST Institut seine international renommierte Auszeichnung für die besten IT-Sicherheitsprodukte. ESET erhält den Award 2020 in der Testkategorie Android Security für Unternehmen für ESET Endpoint Security. Die Sicherheitslösung des europäischen IT-Sicherheitsherstellers überzeugte mit einer kontinuierlich herausragenden Leistung im gesamten Jahr 2020, nachgewiesen in umfangreichen Tests über den Zeitraum.

«Mit der Lösung ‚Endpoint Security‘ setzt ESET neue Massstäbe beim Schutz von Android-Geräten für Businessanwender. Wer beruflich unterwegs als auch am Arbeitsplatz guten Schutz erwartet, kommt an der ESET Lösung nicht vorbei», sagt Andreas Marx, CEO von AV-TEST.

«2020 stand im Zeichen der Digitalisierung. Begriffe wie Home-Office oder mobile Working sind in vielen Unternehmen mittlerweile gelebte Realität. Der Schutz der Geräte auch in der Ferne hat daher noch stärker an Bedeutung gewonnen», erklärt Holger Suhl, Country Manager DACH bei ESET. «Die Auszeichnung durch AV-Test ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte. Unternehmen können sicher sein, dass sie mit ESET in jeder Situation bestens geschützt sind.»

AV-TEST Award für ESET – verbriefter Nachweis der Spitzenklasse

ESET Endpoint Security für Android ist es 2020 gelungen, sich im Wettkampf der Business-Produkte unter Android als Wegweiser im ständigen Kampf gegen Cyberkriminelle zu beweisen: Bei der Gefahrenabwehr für Mobilgeräte im Unternehmenseinsatz setzte ESET neue Massstäbe. Die Endpoint Security des europäischen IT-Sicherheitsherstellers bewies sich über den gesamten Testzeitraum 2020 als überlegene Lösung beim Schutz vor Angriffen auf geschäftlich genutzte Mobilgeräte und erhält daher den Best Android Security 2020 Award.



AV-TEST Award: Wegweiser in der IT-Sicherheitsbranche

Bereits das in regelmässigen und erfolgreich absolvierten Prüfungen erlangte Testzertifikat ist eine klare Auszeichnung. Denn es empfiehlt ein durch das AV-TEST Institut überprüftes Produkt als leistungsstarkes Werkzeug bei der Abwehr von IT-Bedrohungen.

Der AV-TEST Award geht dabei noch einen Schritt weiter. Die begehrte Trophäe erhalten ausschliesslich IT-Sicherheitsprodukte, die in allen Tests im Prüfzeitraum des vergangenen Jahres Top-Ergebnisse gezeigt haben und neue Massstäbe gesetzt haben. Sie steht damit als anerkannter Nachweis für kontinuierliche Bestleistungen der Hersteller und Entwickler und zeichnet Sicherheitsprodukte auf höchstem Niveau aus. (ESET/mc/ps)