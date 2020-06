Avaloq als beste Outsourcing-Lösung im asiatisch-pazifischen Vermögensverwaltungs-Sektor ausgezeichnet

Zürich – Avaloq hat bei den WealthBriefing Asia Awards 2020 die Preise für die beste Outsourcing-Lösung sowie die beste Transaktionsverarbeitung gewonnen. Im Rahmen des Awards-Programms, das bereits zum achten Mal stattfand, werden Unternehmen, Teams und Einzelpersonen ausgezeichnet, die im dynamischen asiatisch-pazifischen Raum an der Spitze des Wealth-Management-Sektors stehen.

Diese beiden Preise unterstreichen das anhaltend starke Wachstum von Avaloq im asiatisch-pazifischen Markt. Im Mai dieses Jahres kündigte das Unternehmen die Bank of the Philippine Islands als neuen Software as a Service (SaaS)-Kunden an. Im November 2019 gewann Avaloq die Ausschreibung für die Ausführung des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Bank Mandiri in Indonesien, während die Maybank Group im selben Monat mit der Avaloq Banking Suite live ging, um damit ihre Premier-Kunden in Singapur zu betreuen. Weitere Kunden in der Region sind die DBS Bank und die Kasikorn Bank in Südostasien sowie die Agricultural Bank of China, die China Industrial Bank und die China CITIC Bank International in Nordasien.

Die Gewinner der WealthBriefing Asia Awards 2020 wurden von zwei Expertenjurys bewertet und als die Firmen ausgezeichnet, die im Jahr 2020 das höchste Niveau an Innovation, Leistung und technologischer Exzellenz aufweisen.

Imad Abou Haidar, Head of Asia bei Avaloq, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass unsere innovativen und marktführenden Lösungen erneut von WealthBriefing, einer führenden Autorität im Wealth Management, ausgezeichnet wurden. Innovation steht im Zentrum unserer Dienstleistungen, und diese Auszeichnungen sind ein wahrer Beweis für das Engagement und den Einsatz unseres Teams sowie für die Entwicklung branchenführender digitaler Banking- und Kernbankenplattformen im asiatisch-pazifischen Markt.»

Die marktführenden Kernbanken- und SaaS- sowie Business Process as a Service (BPaaS)-Lösungen von Avaloq wurden im vergangenen Jahr von WealthBriefing auch bei den europäischen und schweizerischen Awards ausgezeichnet. (Avaloq/mc/ps)