Avaloq als Digital Wealth Management Platform Leader ausgezeichnet

Zürich – Avaloq hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Bericht The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2020 als Leader ausgezeichnet wurde. Im Bericht werden Anbieter in die Kategorien Leader, Strong Performer, Contender und Challenger eingestuft. Die Bewertung der Top-Anbieter im Markt für digitale Vermögensverwaltungsplattformen geniesst hohes Ansehen.

In seinem Anbieterprofil erklärt der Forrester Wave™-Bericht: «Avaloq zeichnet sich durch seine flexible Architektur und einen breiten Funktionsumfang aus. Das Unternehmen verfügt über eine klar formulierte Strategie zur Demokratisierung der Vermögensverwaltung und zur Förderung einer skalierbaren Beratung durch Automatisierung, prädiktive Analysen sowie ein breiteres Ökosystem, um Innovationen für seine Kunden zu beschleunigen. Die flexible Architektur der Avaloq Banking Suite ermöglicht massgeschneiderte Lösungen und die Integration mit Dritt-Apps, um für den Endanleger und Berater ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen.»

«Die Stärken der Avaloq Banking Suite sind ihre Fähigkeit, konsistente Kunden- und Beraterlösungen mit Personas sowie ein dynamisches, zielbasiertes Vermögensverwaltungsmodul zu schaffen, das sich mittels Wahrscheinlichkeitsalgorithmen automatisch an die Vermögens- und Lebenssituation eines Kunden anpasst. Die Avaloq Banking Suite eignet sich bestens für Unternehmen in Europa und der Region Asien/Pazifik, die eine durchgängige Vermögensverwaltungsplattform suchen und digitale Technologien nutzen möchten, um die Finanzberatung effizient auf eine breitere Kundenbasis zu skalieren.»

Die Auszeichnung durch The Forrester Wave™ erfolgte kurz nachdem Avaloq in einer anderen Studie, dem Wealth Management Operations Services PEAK Matrix® Assessment 2020 der Everest Group, zum Branchenführer ernannt worden war. Bei diesem Ende März publizierten Assessment erreichte Avaloq in Bezug auf die Marktwirkung die höchste Gesamtbewertung aller von der Everest Group analysierten Unternehmen.

Jürg Hunziker, Group CEO von Avaloq, sagte: «Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader in diesem Wave-Bericht die Aussagen unserer Kunden, Partner und anderer Stakeholder über die digitalen Fähigkeiten und die Marktführerschaft von Avaloq bestätigt. Wir sind überzeugt, dass wir die allerbeste Plattform am Markt bieten; ein Produkt, das vollständig darauf ausgerichtet ist, Finanzinstitute dabei zu unterstützen, von den Markttrends zur Verbesserung der Cross-Channel-Erfahrungen zu profitieren und hocheffiziente digitale Funktionen zu nutzen, die das Anbieten aussergewöhnlicher Wealth-Management-Dienstleistungen und -Produkte vereinfachen.»

Santiago Schuppisser, Group Product Manager Wealth Platform, erklärte: «Wir freuen uns sehr, dass unser konsequenter Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung unseres Vermögensverwaltungsangebots in der Branche anerkannt wird. Unser Engagement, das Verständnis für unsere Kunden und unser Fokus auf die Bereitstellung der richtigen Lösung für ihre Probleme stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.» (Avaloq/mc/ps)