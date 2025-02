Avaloq beruft Dr. Heiko Beck ins Group Executive Board als Managing Director Europa

Zürich – Avaloq, ein Anbieter von Technologie und Dienstleistungen im Bereich Wealth Management, hat Dr. Heiko Beck in sein Group Executive Board berufen. Als Managing Director für die Region Europa steuert Dr. Heiko Beck in Zukunft die Aktivitäten von Avaloq in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg und dem restlichen Europa. Dr. Heiko Beck wird in seiner Funktion die digitale Transformation in der Region beschleunigen, indem er das Servicegeschäft stärkt und die Kunden- und Partnerbasis von Avaloq erweitert. Gleichzeitig wird er die Weiterentwicklung des Avaloq-Angebots weltweit unterstützen.

Dr. Heiko Beck wird dem Group Executive Board von Avaloq am 1. März 2025 beitreten. Bis Juni 2024 war er Vorsitzender des Vorstands der Deutschen WertpapierService Bank (dwpbank), wo er erfolgreich einen kundenorientierten Ansatz für das Wertpapierdienstleistungsgeschäft etablierte und die operative und technologische Transformation des Unternehmens vorantrieb. Vor seinem Eintritt bei der dwpbank hatte Dr. Heiko Beck verschiedene Führungspositionen bei Union Investment, Commerzbank, DekaBank and Deutsche Börse Group inne.

Martin Greweldinger, Chief Executive Officer bei Avaloq, kommentiert den Neuzugang so: „Wir freuen uns sehr, Dr. Heiko Beck in unserem Group Executive Board willkommen zu heissen. Während seiner beeindruckenden Karriere, die über 30 Jahre umfasst, hat Dr. Heiko Beck eine starke Erfolgsbilanz bei der Leitung und Durchführung von Transformationsprojekten erreicht. Seine Expertise im Umgang mit den Komplexitäten des Finanzsektors, mit einem Fokus auf der Förderung von Stabilität, Wachstum und Risikomanagement, wird unseren Kunden in Europa zugutekommen und ihnen helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen.“

Dr. Heiko Beck, Managing Director für die Region Europa bei Avaloq, sagt über seine neue Aufgabe: „Es ist eine spannende Zeit, um zu Avaloq zu kommen, da die digitale Transformation des Wealth Management-Sektors in Europa weiter an Fahrt gewinnt. Ich teile Avaloqs langjähriges Engagement für Innovation und Servicequalität – und ich freue mich darauf, Banken und Vermögensverwaltern zu helfen, langfristiges Wachstum und ein herausragendes Kundenerlebnis mit der Avaloq-Plattform zu schaffen. Als Mitglied des Group Executive Board von Avaloq werde ich eng mit Finanzinstituten in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um ihre Betriebsabläufe zu skalieren, ihre operative Widerstandsfähigkeit zu verbessern und gemeinsame Innovationsprojekte zu realisieren, die einen grossen Mehrwert für ihre Kunden schaffen.“ (Avaloq/mc/hfu)