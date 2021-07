Avaloq richtet sich in Asien-Pazifik neu aus

Zürich – Avaloq hat eine Reihe von Beförderungen in Führungspositionen für das Geschäft in Asien-Pazifik vorgenommen, um die steigende Bedeutung der Region in seiner Wachstumsstrategie zu unterstreichen.

Gery Dachlan ist zum Managing Director für Südasien und Australien im Bereich Client Success & Sales des Unternehmens befördert worden. Als ehemaliger Market Head von Avaloq für Südasien und Japan war Gery Dachlan verantwortlich für die Geschäftsentwicklung von Avaloq und den Ausbau wichtiger Beziehungen in der Region. Von Singapur aus ist er nun für die Region Südasien und Australien verantwortlich und baut auf den Markterfolgen auf, die er seit seinem Eintritt bei Avaloq im Jahr 2013 erzielt hat.

Pascal Wengi stiess 2020 als Head of Sales für die Region Greater China zu Avaloq. Er ist in Hongkong basiert und seine Rolle wird nun als Managing Director auf die gesamte Region Nordasien ausgeweitet. Als Teil der Client Success & Sales-Organisation von Avaloq stützen sich Pascal Wengi und sein Team auf die starken bestehenden Kundenbeziehungen und zielen darauf ab, die strategische Präsenz des Schweizer Unternehmens in der Region Asien-Pazifik auszubauen.

Barry Frame, Chief Client Success & Sales Officer bei Avaloq, sagt dazu: «Ich freue mich sehr, Gery und Pascal in ihren neuen Rollen willkommen zu heissen und sie mit der Leitung unserer Client Success Teams in Märkten zu betrauen, die für uns immer wichtiger werden. Diese Entwicklung ist auch ein Beweis für die globale Führungsposition von Avaloq, aussergewöhnliche Talente anzuziehen, zu halten und auch intern zu fördern. So können wir in der nächsten Phase unseres Wachstums von den dynamischen Möglichkeiten der Region profitieren.» (Avaloq/mc)