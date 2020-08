Avaloq schafft neue Global Business Consulting Einheit

Zürich – Alain Gloden wurde zum Global Head of Business Consulting ernannt und wird für den neu lancierten Service verantwortlich zeichnen. Er ist in Zürich stationiert und berichtet an Paco Hauser, den Group Head of Markets von Avaloq.

Das Global Business Consulting Team wird bei Avaloq in den Bereich Global Markets eingebunden und erbringt seine spezialisierten Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für bestehende sowie potenzielle Kunden des Unternehmens. Das Team wird neue digitale Transformationsprojekte unterstützen, um die Wertschöpfung der Produkte und Dienstleistungen von Avaloq für den globalen Kundenstamm zu maximieren.

Global Business Consulting wird branchen- und kundensegmentspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Zielbetriebsmodelle, Prozessmanagement/-optimierung sowie Channel-Management/-Optimierung anbieten. Zudem wird die neue Einheit Dienstleistungen auf den Gebieten Geschäfts-, Daten- und Anwendungsarchitektur erbringen.

Der neue Service ergänzt die preisgekrönten digitalen Banking-Lösungen von Avaloq, einschliesslich seiner marktführenden Kernbankensoftware, und seiner Lösungen in den Bereichen Business Process as a Service (BPaaS) und Software as a Service (SaaS).

Langjährige Erfahrung in der Beratungs- und Bankenbranche

Alain Gloden, der neu ernannte Global Head of Business Consulting von Avaloq, verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Beratungs- und Bankenbranche. Bevor er zu Avaloq stiess, war er Partner und Managing Director bei IFB, einem internationalen Beratungsunternehmen, bei dem er verantwortlich war für europäische Banken. Davor bekleidete er Führungspositionen bei UBS, Arthur D. Little, EY und Credit Suisse.

Paco Hauser, Global Head of Markets bei Avaloq, sagte: «Ich freue mich sehr, Alain Gloden bei Avaloq willkommen heissen zu dürfen. Sein Team trägt dazu bei, unserem Leistungsversprechen als zentrale Anlaufstelle für modernste digitale Banking- und Vermögensverwaltungslösungen gerecht zu werden. Global Business Consulting bietet standardisierte und vorkonfigurierte Beratungsdienstleistungen, damit unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Mit Business Consulting ergänzen wir unsere etablierte Produktpalette sowie die neuen Plattformen – Avaloq Wealth, Engage und Insight, die wir in den kommenden Monaten lancieren.» (Avaloq/mc/ps)