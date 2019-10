Avaloq wird Mitglied der britischen Fintech Alliance

Zürich – Das Fintech-Unternehmen Avaloq ist neu Mitglied der Fintech Alliance, des schnell wachsenden, in London ansässigen Hubs für britische und globale Technologieunternehmen, Investoren und Finanzdienstleister. Die Mitgliedschaft spiegelt die stark wachsende Präsenz und Kundenbasis von Avaloq in Grossbritannien wider und erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich London zu einem der weltweit führenden Fintech- und Investmentzentren entwickelt hat. Avaloq erwartet, als Mitglied der Fintech Alliance die Präsenz in Grossbritannien auszubauen und weitere Fintech-Unternehmen zu identifizieren, um mit ihnen Innovationen zu schaffen.

Die Fintech Alliance steht als führender britischer Community-Hub allen Fintech-Unternehmen und anderen Stakeholdern offen, die sich vernetzen und austauschen sowie neue Beziehungen und Geschäftschancen aufbauen wollen. Gemeinsame Innovationen und Partnerschaften stehen im Mittelpunkt des Businessmodells von Avaloq. Dank der Mitgliedschaft wird Avaloq mit weiteren Drittfirmen aus der Fintech-Branche in Kontakt treten und das Wachstum von avaloq.one vorantreiben können. Die vor Kurzem lancierte, einzigartige Plattform avaloq.one verbindet die weltbesten Fintech-Unternehmen direkt mit der globalen Kundenbasis von Avaloq, die Banken und Vermögensverwalter umfasst.

In den letzten zwei Jahren hat Avaloq die Präsenz in Grossbritannien deutlich ausgebaut. Avaloq beschäftigt heute 102 Fachkräfte im Forschungs- und Entwicklungszentrum Edinburgh und 49 Fachkräfte im Londoner Büro. Im Januar dieses Jahres ist Avaloq in ein neues Büro in London gezogen, das doppelt so gross ist wie das vorherige. Das Unternehmen hat weiterhin in die Belegschaft in Grossbritannien investiert und die Mitarbeiterzahl vor Ort erhöht. Die erste Londoner Avaloq Community Conference, Teil einer Reihe von Veranstaltungen zur globalen Vernetzung, Produktpräsentation und Meinungsführerschaft, fand Ende September statt und zog über 100 Teilnehmende an.

Jonathan Davis, UK Managing Director bei Avaloq, sagte: «Die Fintech Alliance ist zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Besten im Fintech-Bereich geworden. Wir freuen uns sehr, jetzt Mitglied zu sein und beim Wachstum Grossbritanniens als globales Technologie-Powerhouse eine Schlüsselrolle zu spielen. Avaloq misst Beziehungen und gemeinsamen Innovationen eine enorme Bedeutung bei. Unsere Mitgliedschaft in der Fintech Alliance zeigt unser Bestreben, neue Beziehungen aufzubauen und die Erweiterung unserer Fintech-Präsenz in Grossbritannien und darüber hinaus zu beschleunigen.» (Avaloq/mc/ps)