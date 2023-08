Baloise setzt neu auf die Banking-Plattform von ti&m

Bern / Basel – Die Baloise Bank AG ersetzt ihr bestehendes Online-Banking durch die modulare Banking-Plattform von ti&m. Durch die Partnerschaft mit ti&m erhält die Avaloq-Bank eine zukunftssichere und innovative Lösung, die ihr grösstmögliche Handlungsfreiheit beim weiteren Ausbau und der zukünftigen Entwicklung ihres schweizweit einzigartigen Geschäftsmodells ermöglicht.

Die Ablösung des bisherigen Online-Bankings ist Teil der Modernisierungs- und Digitalisierungsstrategie der Baloise Bank AG im Bankgeschäft. Der modulare Aufbau und die offene Architektur erlauben die einfache Integration von Drittparteien, bspw. die Anbindung an die standardisierte Open-Finance-Plattformen bLink von SIX. Die Baloise Bank AG hat so volle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, um ein eigenes technologisches Ökosystem aufzubauen. So können auch andere Leistungen von Baloise, etwa Dienstleistungen und Produkte der Baloise Versicherung AG, in die Banking-Plattform integriert und Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden. Als «data and platform agnostic solution» ist die Banking-Plattform von ti&m technologisch unabhängig und bietet die nötige Flexibilität und den Speed, um Digitalisierungsprojekte und Erweiterungen schnell auszurollen und die Entwicklung von Microservice-basierten Applikationen voranzutreiben.

Thomas Wüst, Gründer und CEO von ti&m: «Wir freuen uns sehr über die langfristige strategische Partnerschaft. Mit unserer Banking-Plattform erhält die Baloise Bank AG eine innovative und zukunftssichere Lösung, um ihre Digitalisierungsstrategie umzusetzen und ihren Kundinnen und Kunden ein intuitives, funktionales Banking-Erlebnis bietet.»

Das neue Mobile- und Online-Banking wird den Kundinnen und Kunden im Verlauf des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. (ti&m/mc/ps)