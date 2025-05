CEO von Green verstärkt Verwaltungsrat von ti&m

Zürich – ti&m erweitert sein Führungsteam um den erfahrenen KI- und Cloudexperten Roger Süess, um sein Geschäft strategisch auszubauen.

Als neuer Verwaltungsrat unterstützt Roger Süess ti&m ab sofort beim Ausbau der Bereiche KI, Cloud und Infrastruktur. Er ist CEO der Green, zu welcher Green Datacenter mit dem ersten Hyperscale Data Center der Schweiz und der Internet Service Provider Green.ch für Privat- und Geschäftskunden gehört. Unter seiner Leitung verdreifachte Green ihre Datacenter-Kapazitäten und entwickelte sich in den letzten fünf Jahren zur führenden Datacenter-Anbieterin der Schweiz.

«Dank seiner Erfahrung aus dem Enterprise-Bereich hat Roger ein tiefes Verständnis für die Anforderungen von Kunden aus verschiedenen Branchen. Mit seiner Expertise und seinem grossen Netzwerk, das er aus seinen Tätigkeiten in der Finanzindustrie und bei Green mitbringt, wird er uns bei der Weiterentwicklung von Produkten und der Umsetzung von Kundenprojekten vor allem im Bereich von KI-basierten Cloud- und On-Prem-Lösungen voranbringen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit», so Thomas Wüst, CEO und Inhaber von ti&m.

Roger Süess: «Während meinen Tätigkeiten in der Finanzbranche und bei Green habe ich ti&m als kompetenten und innovativen Technologiepartner kennengelernt. Ich freue mich, ti&m strategisch und technologisch zu unterstützen und neue Kundenbeziehungen und Partnerschaften aufzubauen.»

Roger Süess war über 20 Jahre in leitenden Funktionen in der Finanzindustrie tätig: Als Managing Director bei UBS und davor bei der Credit Suisse in den Bereichen Cloud, IT-Infrastruktur, IT-Architektur und IT-Innovation, wo er als Leiter des Cloud Business Office, CTO und Global Head Engineering massgeblich die IT-Landschaft der Bank geprägt hat. Zudem trug er bei der Grossbank die Verantwortung für die Infrastruktur-Regionen Schweiz und EMEA. Roger Süess vertrat die Credit Suisse in verschiedenen Gremien und war Mitverfasser des Cloud-Leitfadens der Bankiervereinigung, der Wege für eine sichere Cloud-Nutzung aufzeigt. Er lebte viele Jahre im Ausland – in den USA, Europa und in Teilen Asiens – und besitzt einen Bachelor in Elektrotechnik und Informationstechnologien sowie einen Master of Science in Engineering. (ti&m/mc/ps)