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BDO Webinar: Cyberangriff – Die ersten 72 Stunden
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BDO Webinar: Cyberangriff – Die ersten 72 Stunden

BDO Webinar: Cyberangriff – Die ersten 72 Stunden
(Bild: BDO, Moneycab)
Von moneycab

Webinar – Cybervorfälle treffen KMU immer häufiger – mit erheblichen finanziellen, rechtlichen und operativen Folgen. In den ersten 72 Stunden entscheidet die Geschäftsleitung über das Ausmass des Schadens.

Dieses Webinar zeigt, wie Sie in der Krise schnell handlungsfähig bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen.

Ihr Nutzen:

  • Lernen aus realen Cybervorfällen – ein betroffenes KMU wird von seinen Erfahrungen erzählen
  • Begrenzung von rechtlichen und finanziellen Schäden
  • Quick-Checkliste für den Ernstfall

Datum: Montag, 6. Juli 2026

Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung …

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