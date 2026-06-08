BDO Webinar: Cybersecurity ist Führungsangelegenheit
Webinar – Cybersecurity ist heute Führungsverantwortung – nicht mehr an die IT delegierbar. Mit neuen regulatorischen Anforderungen steigt die persönliche Verantwortung der Geschäftsleitung deutlich.
Dieses Webinar zeigt, welche Cyber-Sicherheitsentscheidungen zwingend auf Geschäftsleitungsebene liegen und wie Sie Ihre Verantwortung als CEO sicher wahrnehmen.
Ihr Nutzen:
- Persönliche Haftung und Verantwortung als Geschäftsleiter im Cyber-Kontext
- Cyber-Reifegrad Ihres Unternehmens als Führungsgrundlage
- 10 zentrale Fragen für Geschäftsführende zu strategischen Entscheidungen
Datum: Montag, 26. Oktober 2026
Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr