BDO Webinar: Cybersecurity ist Führungsangelegenheit

Webinar – Cybersecurity ist heute Führungsverantwortung – nicht mehr an die IT delegierbar. Mit neuen regulatorischen Anforderungen steigt die persönliche Verantwortung der Geschäftsleitung deutlich.

Dieses Webinar zeigt, welche Cyber-Sicherheitsentscheidungen zwingend auf Geschäftsleitungsebene liegen und wie Sie Ihre Verantwortung als CEO sicher wahrnehmen.

Ihr Nutzen:

Persönliche Haftung und Verantwortung als Geschäftsleiter im Cyber-Kontext

Cyber-Reifegrad Ihres Unternehmens als Führungsgrundlage

10 zentrale Fragen für Geschäftsführende zu strategischen Entscheidungen

Datum: Montag, 26. Oktober 2026

Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr

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