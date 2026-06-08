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BDO Webinar: Cybersecurity ist Führungsangelegenheit
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BDO Webinar: Cybersecurity ist Führungsangelegenheit

BDO Webinar: Cybersecurity ist Führungsangelegenheit
(Bild: BDO, Moneycab)
Von moneycab

Webinar – Cybersecurity ist heute Führungsverantwortung – nicht mehr an die IT delegierbar. Mit neuen regulatorischen Anforderungen steigt die persönliche Verantwortung der Geschäftsleitung deutlich.

Dieses Webinar zeigt, welche Cyber-Sicherheitsentscheidungen zwingend auf Geschäftsleitungsebene liegen und wie Sie Ihre Verantwortung als CEO sicher wahrnehmen.

Ihr Nutzen:

  • Persönliche Haftung und Verantwortung als Geschäftsleiter im Cyber-Kontext
  • Cyber-Reifegrad Ihres Unternehmens als Führungsgrundlage
  • 10 zentrale Fragen für Geschäftsführende zu strategischen Entscheidungen

Datum: Montag, 26. Oktober 2026

Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung …

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