BearingPoint baut internationales Data, Analytics & AI Team weiter aus

Zürich – Die Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, die strategische Erweiterung ihrer Data, Analytics & AI Kapazitäten bekanntzugeben. BearingPoint investiert stark in diesen Bereich mit dem klaren Ziel, seine Position als führendes unabhängiges Beratungshaus mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite für seine Kunden weiter auszubauen und zugleich unabhängige, technologieoffene KI-Lösungen anzubieten.

«Wir freuen uns, zukünftig den Data, Analytics & AI Bereich bei BearingPoint mitzuverantworten und neue innovative Services entwickeln zu können», so Sebastian Schmickl, Data & AI Strategy Lead Central Europe, Middle East & APAC. Tobias Thonak und Sebastian Schmickl waren in der vergangenen Dekade bereits gemeinsam bei Accenture tätig.

«Unser Ziel ist es, mit dem BearingPoint Team eine starke, interdisziplinäre Data, Analytics & AI Einheit zu formen, die nah am Kunden, praxisorientiert sowie skalierbar arbeitet und in der Technologie und Branchenverständnis Hand in Hand gehen», so Tobias Thonak, Partner Data & AI bei BearingPoint Schweiz. «Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen bei BearingPoint zu gehen.»

Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der strategischen Konzeption und Umsetzung von transformativen Data & AI Programmen. Durch ihre internationalen Erfahrungen kombinieren sie eine Ende-zu-Ende Perspektive und einen innovativen Ansatz, der sie im Markt von anderen Beratern unterscheidet. Zu der jahrzehntelangen Erfahrung im Data & AI Bereich kommt eine starke Vernetzung im Ökosystem, die Kunden Zugang zu neuesten Technologien und Lösungen ermöglichen.

Das neue Data & AI Strategie Team ergänzt das Serviceangebot des Data, Analytics & AI Teams von BearingPoint unter anderem mit folgenden Themengebieten:

Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Data & AI Strategien auf C-Level

Etablierung von Data Governance, Operating Models & Organisationsdesign

Aktivierung datengetriebener Wertschöpfungsketten & GenAI Use Case

Data & AI Plattformdesign und -implementierung

Organisationsentwicklung durch Data Literacy & Change Management

Tobias Thonak verfügt über mehr als 18 Jahre Führungserfahrung in der internationalen Managementberatung. Zuletzt verantwortete er bei Accenture das Data & AI Geschäft in der Schweiz sowie den Aufbau der AI Strategy Capability in der DACH‑Region. Er gilt als einer der prägenden Köpfe für datengetriebene Transformationen in Europa. Seine Expertise umfasst AI Value Strategy, Data Governance, Operating Model Design sowie die Steuerung komplexer Transformationsprogramme in regulierten Industrien. Als Advisory Board Member des MAS AI Programms der ETH Zürich prägt er zudem die akademische Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz.

Sebastian Schmickl bringt über elf Jahre Strategieberatungserfahrung mit. Bei Accenture leitete er das Schweizer Strategie-Team und trieb den Ausbau der Data & AI Sales‑Aktivitäten sowie People‑Themen für rund 2.500 Mitarbeitende der DACH‑Region voran. Sein Fokus umfasst KI‑Transformationen, GenAI‑Initiativen, Operating-Model‑Design, Data Management und die Implementierung skalierbarer KI‑Lösungen.

Iris Grewe, Regionalleiterin Central/East bei BearingPoint, betont die Bedeutung der Verstärkung: «Mit Tobias Thonak und Sebastian Schmickl gewinnen wir zwei ausgewiesene Experten, die unsere Data‑, Analytics‑ und AI‑Erfolge der letzten Jahre international weiter skalieren. Besonders wertvoll ist dabei ihre Erfahrung im Umfeld technologischer Souveränität – ein Thema, das für viele unserer Kunden aktuell höchste Priorität hat. Als unabhängige Management‑ und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln bieten wir eine Perspektive, die für Unternehmen im Spannungsfeld globaler Plattformen immer wichtiger wird. Unsere Kunden profitieren damit von einem starken internationalen Erfahrungsportfolio, das Technologiepotenziale intelligent mit konkreter Branchenexpertise und einem souveränen, europäisch geprägten Ansatz verbindet.» (BearingPoint/mc/ps)