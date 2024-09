BearingPoint und Cisco küren Gewinner des 23. eGovernment-Wettbewerbs

Zürich – Am 5. September 2024 wurden die Gewinner des 23. eGovernment-Wettbewerbs bekanntgegeben. Eine hochkarätig besetzte Jury hat die besten Projekte ausgewählt. Platz 1 in der Kategorie «Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht» ging an die Parlamentsdienste des eidgenössischen Parlaments.

Von Stadtverwaltungen bis hin zu Bundesbehörden – die Zukunft der öffentlichen Verwaltung ist von technologischen Innovationen geprägt. Das stellen die Gewinner des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs eindrucksvoll unter Beweis. BearingPoint und Cisco prämierten die Projekte in einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen des 29. Ministerialkongresses am 5. September in Berlin.

Unter den 19 Behörden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich aus allen Einreichungen für das Finale qualifiziert hatten, wurden die besten Projekte in fünf Kategorien prämiert. Die unabhängige Jury zeichnete dabei digitale Lösungen aus, die durch ihre zukunftsweisenden Ansätze besonders überzeugten. Die Projekte setzen Massstäbe in Bereichen wie KI, moderne Infrastruktur, End-to-End neu gedachte Prozesse, Organisations- und Veränderungsmanagement sowie Nachhaltigkeit.

Die Erstplatzierten im Überblick

Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur

Deutsche Rentenversicherung Bund – Stabsstelle Digitalstrategie und Digitale Transformation / Projekt: „KIRA (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen)”

Kategorie 2: Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht

Parlamentsdienste des eidgenössischen Parlaments / Projekt: „CURIAplus (Digitalisierung des Schweizer Ratsbetriebs)”

Kategorie 3: Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement

Bundesministerium für Finanzen, Wien / Projekt: „Digitale Kompetenzoffensive (DKO)”

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben / Projekt: „Transformation der BImA durch eine umfassende Prozessdigitalisierung am Beispiel der elektronischen Aktenverarbeitung und der Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung”

Kategorie 4: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT

LEA LandesEnergieAgentur GmbH & Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum / Projekt: „Wärmeatlas Hessen”

Stadt Hagen & ENERVIE Service GmbH / Projekt: „klimakommune.digital”

Kategorie 5: Besondere gesellschaftliche Relevanz

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) / Projekt: „Digitalisierungsplattform für ausländische Fachkräfte”

Publikumspreis

Beim Online-Voting des diesjährigen Publikumspreises setzte sich das Projekt „KIRA (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen)“ erfolgreich durch. Insgesamt haben 4’937 Bürgerinnen und Bürger abgestimmt. Die Stabsstelle Digitalstrategie und Digitale Transformation der Deutschen Rentenversicherung Bund überzeugte mit einer KI-Anwendung, die Betriebsprüfungen effizienter gestaltet und Prüfschwerpunkte identifiziert. Dies unterstützt die Mitarbeitenden dabei, in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels effektiv auf Unregelmässigkeiten bei Sozialabgaben zu reagieren, ohne die menschliche Entscheidungsfindung zu ersetzen. (BearingPoint)