Beetroot: Die HG COMMERCIALE setzt beim digitalen Arbeitsplatz neu auf die Cloud

Sursee / Zürich – Beetroot AG mit Fokus auf digitale Arbeitsorganisation und strategische IT-Beratung begleitet die traditionsreiche Baugenossenschaft HG COMMERCIALE (HGC) mit einer neuen Collaboration-Plattform in die digitale Zukunft.

Baubranche vor grossen Herausforderungen

Als führende Baumaterialhändlerin sieht sich die HGC mit starken Marktveränderungen konfrontiert: Intensivierter Wettbewerb, Margenerosion, Abkühlung der Baukonjunktur und Direktvertrieb durch Hersteller. Zusätzlich stellen die fortschreitende Digitalisierung und die Erwartungen der Mitarbeitenden an einen modernen Arbeitsplatz zusätzliche Herausforderungen dar.

Strategische Neuausrichtung der Informatik und Organisation

Die HGC setzt die im 2017 beschlossene Strategie mit einer neuen Verkaufsorganisation und der Modernisierung der IT-Infrastruktur konsequent um. Eines der Teilprojekte befasste sich mit der Erneuerung des Intranets und Überführung der inhouse betriebenen MS Office- und SharePoint Applikationen in die Cloud (Office 365). Dabei legte die HGC Wert auf den Einbezug aller Mitarbeitenden, um die neuen Zusammenarbeits-Tools wie MS Teams oder Yammer optimal zu nutzen. Der Entscheid für Beetroot AG als Projektpartner fiel nach einer umfassenden Evaluation.

«SOPHIA (Projektname) hat das Potential die Kultur der HGC nachhaltig zu verändern. Die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, uns gegenseitig helfen und Wissen teilen.» Gregor Barmet, COO, HGC

Kundennähe und schnelle Anpassung des Sortiments ist matchentscheid

Ein attraktives Produkt- und Dienstleistungssortiment und einfache Bestellprozesse sind essentiell und der eigentliche Mehrwert für die HGC-Kunden. Mit der Collaboration Plattform Valo – ein auf MS SharePoint basiertes ready-to-go Intranet – und erprobten Einführungskonzepten stellte Beetroot einen modernen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung.

«Die Art, wie in Unternehmen zusammengearbeitet wird, verändert sich grundlegend. Das hat HGC erkannt und das Vorhaben achtsam und – trotz Reorganisation – in beeindruckender Konsequenz umgesetzt». Andreas Naef, Managing Partner, Beetroot AG. (Beetroot/mc/ps)

Über Beetroot

Die Beetroot AG mit Sitz in Sursee LU ist ein unabhängiges Schweizer IT-Beratungsunternehmen. Erfahrene Spezialisten begleiten Organisationen aus verschiedenen Branchen bei der Einführung digitalen Arbeitsformen – von der Erarbeitung der Strategie bis zur Implementierung geeigneter Kommunikationstechnologien und Schulung der Anwender.

www.beetroot.ag / www.intranet-loesung.ch

Über HG COMMERCIALE

Die HG COMMERCIALE (HGC) ist ein führendes, rein schweizerisches Dienstleistungsunternehmen für die Schweizer Bauwirtschaft. Die Genossenschaft versorgt ihre Kunden, Bauunternehmen aller Sparten, in 41 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz mit einem breiten Sortiment an Baumaterial, Holz, Dach- und Fassadenmaterial, Gips- und Trockenbauprodukten und Bauwerkzeugen. In 19 attraktiven Ausstellungen präsentiert sie Wand- und Bodenbeläge in Keramik und Naturstein, Parkett, Lamina und Vinyl.

Die HGC erwirtschaftet mit ihren 800 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 800 Mio. CHF.

www.hgc.ch