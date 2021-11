Bei iSource bleibt alles anders

Glattbrugg – Mit dem ersten Rebranding seit seiner Gründung trägt das renommierte IT-Unternehmen iSource seine internen Werte auch nach aussen: iSource ist nahbar, innovativ und dabei sicher und zuverlässig.

Seit 1999 gehört die iSource AG im Schweizer KMU-Markt zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Cloud, Security, Workplace und Network Services.

Konkret: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihnen intelligente Outsourcing-Lösungen bieten, die wir auf ihre Bedürfnisse massschneidern und die je nach Geschäftstätigkeit auch dynamisch ausbaubar sind. Dabei legen wir grossen Wert auf einen direkten, persönlichen, unkomplizierten und professionellen Austausch mit ihnen. Dank unseren langjährigen Erfahrungen verstehen wir ihr Geschäft schnell und gesamtheitlich, was uns eine optimale Rundum-Betreuung ermöglicht.

Bewährte Werte, neuer Auftritt

Weil sich nun aber nicht nur unser Unternehmen, sondern auch die Kundenbedürfnisse und Technologien stets weiterentwickelt haben, stiessen wir in diesem Jahr einen Prozess an, in dem wir unsere Werte hinterfragten, und gleichzeitig schärfen wollten. «Wofür steht iSource?» – so lautete unsere Hauptfrage.

Heute liegt das Resultat vor: Wir leben klar definierte Wertvorstellungen und haben auch eine entsprechende Vision, an der wir uns orientieren.

Wir von der iSource sind:

Nah und persönlich.

Aktiv und engagiert.

Modern und nachhaltig.

Sicher und zuverlässig.

Schliesslich wollen wir in der Schweiz zu den führenden IT-Unternehmen gehören, wenn es ums Thema Outsourcing geht.

Um unsere Werte sowie unseren Leistungen nun auch zeitgemäss und wirkungsvoll zu vermitteln, haben wir uns einen neuen, eigenständigen Auftritt geschenkt – er verkörpert die iSource, wie wir meinen, in jeder Beziehung schlicht perfekt:

Wir freuen uns sehr über unseren neuen Auftritt und insbesondere auch darauf, ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen – wir sind stärker denn je! (iSource/mc/ps)

