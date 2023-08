Besorgt über steigende Erzeugerpreise? 5 Strategien, wie Sie damit umgehen können

Warschau – Inflation, steigende Erzeugerpreise und ständig steigende Kosten für fast alle Produkte und Dienstleistungen – so sieht es heute in den meisten Ländern aus, auch in Polen. Wie können Sie als E-Tailer mit dieser Situation umgehen? Wie kann man auf die ständig steigenden Preise reagieren? In diesem Beitrag erörtern wir fünf Strategien, die Ihnen helfen werden, Ihr derzeitiges Einkommen zu halten, ohne den Preis der von Ihnen angebotenen Produkte wesentlich zu erhöhen.

Doch bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis: Die im Folgenden genannten Maßnahmen werden Ihnen helfen, die Auswirkungen der Inflation und anderer negativer wirtschaftlicher Faktoren zu minimieren. Da die Inflation jedoch nach wie vor eine Realität ist, müssen Sie darauf vorbereitet sein, alles zu tun, um die Rentabilität Ihres Unternehmens zu erhalten.

Was können Sie also tun?

Analysieren Sie die Preise und Kosten (und zwar alle)

Als Erstes sollten Sie alle Preise in Ihrem E-Shop sorgfältig prüfen. Wahrscheinlich bieten Sie immer noch einige Produkte mit einer hohen Gewinnspanne an. Manchmal führt schon eine geringfügige Verringerung der Gewinnspanne dazu, dass Sie die Preise nicht oder nur geringfügig erhöhen müssen.

Sehen Sie sich auch alle Kosten in Ihrem Unternehmen genau an, nicht nur die, die mit den von Ihnen angebotenen Produkten zusammenhängen. Vielleicht können Sie zu einer billigeren, aber immer noch guten E-Commerce-Plattform wechseln oder einen preiswerteren Hosting-Dienst nutzen. Dabei geht es natürlich nicht darum, die Qualität der Dienstleistung zu opfern. Seien Sie aber offen für andere Optionen und suchen Sie nach möglichen Alternativen. Manchmal können Sie einen Dienst finden, der immer noch gut ist, aber zumindest etwas preiswerter, was Ihnen helfen kann, die Kosten zu senken.

Sie könnten auch in Erwägung ziehen, einige der Kosten in Ihrem Shop zu senken:

das Anbieten preiswerterer Alternativen zu den verkauften Produkten,

das Beschaffen von Produkten oder Zwischenprodukten von anderen (preiswerteren) Lieferanten,

das Reduzieren der Lagerbestände (Sie müssen nicht immer Hunderte von Produkten auf Lager haben).

Wenn die Inflation und andere negative wirtschaftliche Entwicklungen nur einige Ihrer Produkte betroffen haben, sollten Sie schließlich darüber nachdenken, die Preise für Produkte oder Dienstleistungen, die nicht gefährdet sind, zu senken, um die Tatsache auszugleichen, dass einige der Produkten in Ihrem Shop jetzt höhere Preise haben.

Erlauben Sie den Kunden, die Preise zu wählen

Wenn Ihre Produkte individuell angepasst werden können oder in verschiedenen Optionen und Versionen angeboten werden, können Sie eine „Preiswert-teuer-teurer”-Strategie anwenden und drei (oder mehr) Versionen Ihrer Produkte anbieten. Lassen Sie den Kunden entscheiden, ob er eine preiswertere oder teurere Version eines bestimmten Produkts wünscht.

Die Automobilhersteller beherrschen diese Technik perfekt. Fast jedes Auto auf dem Markt kann in einer preiswerten (Basis-)Version und einer teuren Version (mit vielen Zusatzoptionen) gekauft werden – alles ist auf Kunden mit unterschiedlichen Erwartungen und Budgets zugeschnitten. Mit ein wenig Kreativität können Sie eine ähnliche Lösung für viele verschiedene Produkte umsetzen.

Produktsets und zusätzliche Dienstleistungen

Sie können auch Produktsets in Ihren Shop integrieren. Bieten Sie Ihren Kunden bessere Preise, wenn sie viele verschiedene Produkte auf einmal kaufen. Über diese Strategie haben wir in dem Artikel über Produktsets ausführlich gesprochen. Wir empfehlen Ihnen, diesen Beitrag zu lesen!

Und was ist mit anderen Dienstleistungen? Wenn Sie nur können, fügen Sie sie Ihrem Angebot hinzu. Sie könnten sogar in Erwägung ziehen, einige Dienstleistungen kostenlos anzubieten, damit der Endpreis des Produkts für die Käufer attraktiver erscheint. Wenn Sie zum Beispiel Lederaccessoires und Schuhe verkaufen, können Sie jeder Bestellung eine kostenlose Schuhcreme und ein zweites Paar Schnürsenkel hinzufügen. Die Kunden werden sich sicherlich über dieses „Geschenk” freuen, das ihnen den etwas höheren Preis etwas leichter schluckbar machen wird.

Suchen Sie nach anderen Anbietern und erwägen Sie Outsourcing

Dieser Ansatz funktioniert in der Tat unter allen Marktbedingungen. Es lohnt sich immer, die Lieferanten, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu diversifizieren. Und es stimmt: Es erfordert einige Anstrengungen, aber glauben Sie mir – es lohnt sich. Mehr Lieferanten bedeutet, dass Ihr Unternehmen stabiler ist, auch unter schwierigen Marktbedingungen.

Warum suchen Sie nicht nach Händlern oder Herstellern, die gleiche oder ähnliche Produkte in anderen Ländern anbieten? Wenn Sie in den USA oder Westeuropa tätig sind, ist es relativ einfach, in anderen Ländern wie Osteuropa bessere Angebote zu finden.

Und was ist mit Outsourcing? Heutzutage kann man fast alles outsourcen, vom Callcenter bis hin zu Preisfindungstools wie Dealavo Preismonitoring-Tool. Analysieren Sie, welche Bereiche in Ihrem Unternehmen die meisten Kosten verursachen, und suchen Sie nach Outsourcing-Möglichkeiten. Auch wenn dies ein riskanter Schritt sein kann, können Sie sogar den gesamten Kundenservice Ihres Geschäfts auslagern, sodass Sie keine Vollzeitberater beschäftigen müssen. Das Gleiche gilt für die Lagerung und den Versand von Waren (schauen Sie, was die Dienstleistung namens Order Fulfillment bietet).

Auch hier ein wichtiger Hinweis: Wir sagen nicht, dass Sie alle Mitarbeiter entlassen und nur noch mit externen Unternehmen zusammenarbeiten sollen. Sie sollten zumindest den Kern Ihres Unternehmens „im Haus” haben. Ein kluger Einsatz von Outsourcing wird jedoch zu einer erheblichen Senkung der Kosten Ihres Unternehmens führen.

Seien Sie ehrlich bei Ihren Preisen

Unter den heutigen schwierigen Marktbedingungen verstehen Ihre Kunden in der Regel, dass steigende Preise der neue Standard sind. Wenn ihr Anstieg in Ihrem Unternehmen nicht riesig ist, sollten sie dafür Verständnis haben. Dennoch sollten Sie bei diesen Erhöhungen ehrlich sein. Erklären Sie, warum die Preise in Ihrem Shop jetzt höher sind. Versichern Sie Ihren Kunden, dass sich Ihr Unternehmen für die Qualität der Dienstleistungen einsetzt; die Kunden schätzen diesen Ansatz immer, auch wenn ihnen die neuen Preise nicht gefallen. Konzentrieren Sie sich auf den Wert, den Ihr Shop/Unternehmen bietet.

Nutzen Sie unsere Geheimwaffe: Dynamic Pricing

Abschließend möchten wir Sie auf unseren Service des Dynamic Pricings aufmerksam machen. Dieser Dienst nutzt KI-Algorithmen, um die Preise in Ihrem Shop kontinuierlich anzupassen. Dies ist der fortschrittlichste Service, den wir im Angebot haben. Dynamic-Pricing-Algorithmen überwachen kontinuierlich die Marktsituation und Ihre Mitbewerber, damit Sie die optimalen Preise in ihrem Shop aufrechterhalten können. Und es stimmt – manchmal empfehlen diese Algorithmen, den Preis für ein bestimmtes Produkt zu senken. In anderen Fällen jedoch (z. B. wenn Sie das einzige Unternehmen sind, das ein Produkt anbietet), können sie vorschlagen, den Preis zu erhöhen, was sich in höheren Erlösen niederschlägt.

Mit Dynamic Pricing kann Ihr Geschäft die optimalen Preise aufrechterhalten, die sowohl für Sie als Einzelhändler profitabel als auch für Ihre Kunden attraktiv sind. Möchten Sie mehr erfahren? Dann lesen Sie diesen Leitfaden: Dynamic Pricing — ein vollständiger Leitfaden. (Dealavo/mc/hfu)