bexio erweitert eigenes Ökosystem für mehr Automation und weniger manuellen Aufwand

Nicht nur die Business-Software bexio wächst, auch das bexio-Ökosystem wird weiter ausgebaut: bexio konnte in den letzten sechs Monaten über 25 neue Partner-Lösungen auf dem Marktplatz aufschalten. Kunden finden nun über 120 Apps und exklusive Angebote, die in Kombination mit der Software das Leben von tausenden KMU digitalisieren und damit vereinfachen.

bexio ist primär bekannt für die gleichnamige Business-Software, die Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups dabei hilft, ihr Unternehmen erfolgreich zu führen: Von der Buchhaltung, der intuitiven Kontaktverwaltung, der Angebotserstellung im individuellen Design, bis zur schnell erstellten Rechnung mit automatischen Mahnungen und E-Banking-Schnittstelle.

Aber bexio hat noch mehr zu bieten: Das bexio-Ökosystem. «Dahinter steckt die Idee, Marktteilnehmer für mehr Automation und weniger manuelle Aufwände miteinander zu verbinden. Hinzu kommt der Anspruch, mehr Innovationen schneller verfügbar zu machen: Partnerlösungen können bexio-Kunden schneller zur Verfügung gestellt werden, womit die Innovationskraft in der Schweiz vorangetrieben werden kann», so Felix Giezendanner, Head of Partner Management und Ecosystem bei bexio.

Neben den Bankenanbindungen, über 6’500 Treuhändern, der Wissensplattform bexio Campus und dem Support, steht vor allem der Marketplace ganz im Mittelpunkt, um bexio-Kunden über die Business-Software hinaus erfolgreicher zu machen. Giezendanner fasst zusammen: «Beim Marketplace handelt es sich um ein digitales Sackmesser mit allen Werkzeugen, die ein KMU braucht. Es handelt sich um den Ort, an dem die Kunden die bexio-Funktionen beliebig erweitern können.»

Bereits vor 10 Jahren, zur Gründung von bexio, wurde der Marketplace mit rund 10 Erweiterungen gestartet und in den vergangenen Jahren immer weiter vorangetrieben. Gemeinsam mit den Marketplace-Partnern ist es möglich, immer mehr Automation, mehr Effizienz und mehr Leichtigkeit für immer mehr Admin-Tasks in den Arbeitsalltag von Unternehmern zu implementieren.

Für jede Branche die passende Lösung

Dabei wird besonders Wert darauf gelegt, Kunden aus den verschiedensten Branchen die besten Ergänzungen zu bexio anzubieten. Beispielsweise stehen Apps zur Verfügung, um mit Smartphone oder Laptop Arbeitszeiten einfach zu erfassen und via bexio zu verrechnen. Auch besteht die Möglichkeit, unkompliziert einen Webshop zu eröffnen, wobei Produkte, Kunden und Bestellungen automatisch synchronisiert werden. Zudem kennt sicher jeder Unternehmer die Problematik, Spesen- und Kreditkartenbelege korrekt abzulegen. Mit der App bexio Go können diese automatisiert ausgelesen und ganz einfach via Schnittstelle direkt in bexio verbucht werden. Darüber hinaus ist es möglich, mit der entsprechenden App die eigene Liquiditätsplanung vorzunehmen und Twint sowie eine Kreditkarte als Zahlungsmöglichkeiten für gestellte Rechnungen anzubieten – für eine noch schnellere Bezahlung.

Das bringt die Zukunft

Für die Zukunft stehen zwei strategische Stossrichtungen im Fokus. Einerseits hat man den Anspruch, weitere wichtige Partner zu gewinnen und das Ökosystem entsprechend visionär auszubauen. Andererseits gilt es ebenso, bestehende Angebote sowohl für Kunden als auch für Partner zu verbessern. Felix Giezendanner blickt positiv nach vorn: «Mach keis Büro uf – auch dank immer mehr Marketplace-Lösungen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unseren Partnern und meinem Team immer mehr Apps und exklusive Angebote im Marketplace anbieten zu können. Wir haben mit dem Marketplace einen einzigartigen Ort mit enormem Potenzial geschaffen, um immer mehr administrative Aufgaben unserer KMU-Kunden zu vereinfachen. Dabei ist nicht nur bexio zentral. Auch unseren Partnern kommt eine wichtige Rolle zu, um gemeinsam die Wachstums- und Erfolgsgeschichte von bexio weiterzuschreiben. Gemeinsam haben wir noch einiges für unsere Kunden vor und blicken motiviert auf das neue Jahr.» (bexio/mc)