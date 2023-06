BioCatch intensiviert Zusammenarbeit mit Microsoft Cloud for Financial Services

New York – BioCatch, ein global führendes Unternehmen im Bereich der Betrugserkennung, arbeitet in Zukunft weltweit noch enger mit Microsoft zusammen. Die auf verhaltensbiometrischer Analyse basierende Lösung von BioCatch ist ab sofort in der Microsoft Cloud for Financial Services (FSI Cloud) verfügbar.

Mit den Datenmanagementfunktionen der Microsoft FSI Cloud schaffen Unternehmen ein differenziertes Kundenerlebnis, unterstützen ihre Mitarbeiter und bekämpfen Finanzkriminalität. Außerdem werden Sicherheit, Compliance und Interoperabilität unterstützt.

Unterstützung bei der Betrugsbekämpfung

BioCatch arbeitet seit 2011 mit Microsoft zusammen und leistet effiziente und umfassende Unterstützung bei der Betrugsbekämpfung. Mit Microsoft FSI kann BioCatch den Schutz für Banken, die auf Cloud-basierte Prozesse umstellen, weiter ausbauen. Dies ermöglicht eine sichere und reibungslose digitale Erfahrung für Bankkunden.

Durch die Implementierung der verhaltensbiometrischen Software von BioCatch auf der intelligenten Banking-Plattform von Azure sorgen BioCatch und Microsoft für einen zuverlässigen Schutz der Verbraucher vor Betrug. Die Lösung von BioCatch genießt seit mehr als einem Jahrzehnt großes Vertrauen bei Finanzinstituten.

Technologie in Microsoft FSI Cloud verfügbar

Finanzdienstleister können die Lösungen von BioCatch nun direkt über den Azure Marketplace beziehen, da die Technologie in der Microsoft FSI Cloud verfügbar ist. Dadurch lassen sich Cloud-basierte Finanzgeschäfte nahtlos mit einer bewährten verhaltensbiometrischen Lösung kombinieren und monatlich Milliarden Kontozugriffe der Nutzer analysieren. Ergebnisse sind ein verbessertes Risikomanagement und ein besserer Kundenschutz durch die nahtlose Nutzererfahrung in Azure.

Die Betrugspräventionslösung von BioCatch stellt auch sicher, dass Finanztransaktionen die digitalen Schutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Durch die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (ML) basierende Software von BioCatch optimieren Finanzinstitute, die Azure nutzen, ihre Betrugserkennungsfähigkeiten mit globaler Cloud-Skalierbarkeit. So können sie mit den Bedürfnissen und Anforderungen jeder Cloud-Strategie Schritt halten. (BioCatch/mc)

