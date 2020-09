Bits & Pretzels: Treffen Sie Eric Schmidt, den ehemaligen Vorsitzender & CEO von Google zum Kamingespräch

München – Eric Schmidt hat die Legende von Google geprägt, war fast 20 Jahre lang im Epizentrum von Silicon Valley tätig und kommt jetzt zur Bits & Bretzels Networking Week, um sein enormes Wissen über Unternehmertum zu teilen.

Treffen Sie Eric Schmidt zu einem Kamingespräch am Montag, den 28. September, 16.00 – 16.30 Uhr MEZ, und lernen Sie die goldenen Regeln zur Schaffung einer Kultur der Exzellenz in Ihrem Unternehmen kennen.

Wie man eine Kultur der Exzellenz und Agilität im eigenen Unternemen schafft

Der langjährige Google-Führungskraft half der damaligen auf die Online-Suche fokussierten Firma dabei, die Garage zu verlassen und die Karriereleiter zu erklimmen, um sich in einen internationalen Technologie-Giganten zu verwandeln. In seinem Vortrag bei #bits20 bietet Eric einen seltenen Einblick in sein Spielbuch – von der systematischen Nutzung weltverändernder Ideen bis hin zur Schaffung einer Kultur der Agilität und Exzellenz, die das Beste aus Wissensarbeitern herausholt.

Als Vorsitzender der US-Kommission für künstliche Intelligenz (National Security Commission on Artificial Intelligence) spielt der Google-Milliardär auch heute noch eine wichtige Rolle im Zentrum des globalen Innovations-Ökosystems – mit einem sechsten Sinn für das, was nötig ist, um die nächste Ära der Technologie zu fördern und im globalen Rennen um die digitale Vorherrschaft vorne zu bleiben.

