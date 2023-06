Booking.com stellt neuen KI-Reiseplaner zur Optimierung der Reiseplanung vor

Zürich – Die digitale Reiseplattform Booking.com hat seinen neuen KI-Reiseplaner AI Trip Planner angekündigt, der am 28. Juni in der Betaversion für eine Auswahl von US-Reisenden in der App des Unternehmens eingeführt wird. Der KI-Reiseplaner basiert auf den bestehenden maschinellen Lernmodellen von Booking.com, die täglich Millionen von Reisenden auf der Plattform Reiseziele und Unterkunftsmöglichkeiten empfehlen. Er wird teilweise auch von der Large-Language-Model-Technologie (LLM-Technologie) von OpenAIs ChatGPT-API unterstützt, um Nutzerinnern und Nutzern eine neue Möglichkeit der Konversation zu bieten, mit der sie den Prozess ihrer Reiseplanung beginnen können.

Eine neue Art der Suche und des Erkundens auf Booking.com

Reisende können dem KI-Reiseplaner allgemeine reisebezogene Fragen sowie speziellere Anfragen stellen, um sie in jeder Phase ihrer Reiseplanung zu unterstützen. Dazu gehören das Hervorheben potenzieller Reiseziele und Unterkunftsmöglichkeiten, die Bereitstellung von Reiseinspirationen auf Grundlage der Bedürfnisse und Anforderungen des einzelnen Reisenden sowie die Erstellung von Reiserouten für eine Stadt, ein Land oder eine bestimmte Region.

Besser zugeschnittene und relevantere Reiseempfehlungen

Reisende können mit dem KI-Reiseplaner des Pilotprojekts chatten, um in allgemeinen oder genaueren Begriffen zu beschreiben, wonach sie suchen. Sie können Fragen stellen und ihre Suche in Echtzeit verfeinern, wobei innerhalb von wenigen Sekunden neue Optionen erscheinen. Von der Suche nach Inspiration für romantische Strände in der Karibik bis hin zur Eingrenzung auf eine bestimmte Liste von Ferienhäusern für eine vierköpfige Familie mit Klimaanlage und Pool – der KI-Reiseplaner gibt Empfehlungen auf eine schnelle und unterhaltsame Weise.

Integriertes Reiseplanungserlebnis

Der KI-Reiseplaner geht bei der Reiseplanung noch einen Schritt weiter, indem er Reisenden eine visuelle Liste von Reisezielen und Unterkünften anzeigt, einschliesslich Preisinformationen und Hyperlinks für weitere Informationen. Reisende können zwischen ihrem Chat mit dem KI-Reiseplaner und der Benutzeroberfläche der Booking.com-App hin- und herwechseln, während sie ihre Reiseoptionen überprüfen. Mit nur einem Fingertipp auf eine für sie interessante Unterkunft können Reisende die Buchung abschliessen, da der KI-Reiseplaner direkt in den Prozess der Unterkunftsbuchung der Booking.com-App integriert ist.

Beginnend ab dem 28. Juni wird die Betaversion des KI-Reiseplaners in den kommenden Wochen schrittweise den Booking.com-Genius-Mitgliedern in den USA zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass US-Reisende in der App mit ihrem Booking.com-Konto angemeldet sein und ihre Spracheinstellungen auf Englisch eingestellt haben müssen, um auf das neue Reiseplanungstool zugreifen zu können. (Booking.com/mc/pg)

