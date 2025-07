Das Zurich AI Festival bringt internationales Format in die Wirtschaftsregion

Zürich – Vom 29. September bis zum 4. Oktober wird Zürich zum Treffpunkt der globalen AI-Community. Mit dem ersten Zurich AI Festival erhalten Stadt und Kanton Zürich ein internationales Format, das sich mit Veranstaltungen wie der TechWeek in London, Robotics Week in Boston, VivaTech in Paris und der SusHi Tech Tokio messen kann.

Eine Woche lang stehen Innovation, Verantwortung und der Dialog über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz im Mittelpunkt.

Schweiz europaweit auf Platz 1 bei den VC-Investitionen

Zürich hat sich in den letzten Jahren als führender AI-Standort etabliert. Mit einer starken Forschungslandschaft, exzellenten Hochschulen und einem dynamischen Startup-Ökosystem spielt der Standort heute in der obersten Liga mit. Die Zahlen sprechen für sich: Laut dem kürzlich veröffentlichten Swiss Deep Tech Report 2025 haben Schweizer Deep-Tech-Unternehmen bereits über 100 Milliarden US-Dollar an Unternehmenswert geschaffen. Pro Kopf liegt die Schweiz europaweit auf Platz 1 bei den VC-Investitionen – weltweit auf Platz 3.

“Der Wirtschaftsraum Zürich positioniert sich mit dem Zurich AI Festival klar an der internationalen Spitze. Hier kommen Innovation, Spitzenforschung und wirtschaftliche Stärke auf höchstem Niveau zusammen. Wir zeigen, dass die Region nicht nur mithalten kann – sondern im internationalen Rampenlicht stehen will“, sagt Sabine Müller, stellvertretende Geschäftsleiterin der Greater Zurich Area AG und Mitinitiatorin des Festivals.

AI+X Summit als wissenschaftliches Herzstück

Ein besonderes Highlight bildet der AI+X Summit am 2. Oktober. Der von der ETH Zürich gemeinsam mit der ZHAW und der Universität Zürich organisierte Summit geniesst seit Jahren einen exzellenten Ruf in der internationalen Fachwelt. Er bringt die besten Talente der akademischen AI-Community zusammen und schafft eine Plattform für Vernetzung, Austausch und Inspiration – ein Spiegel der wissenschaftlichen Stärke und Attraktivität des Standorts Zürich.

“Technologischer Fortschritt verändert unsere Gesellschaft heute schneller denn je”, betont Alexander Ilic, Executive Director des ETH AI Center. “Mit dem Zurich AI Festival setzen wir ein Zeichen für verantwortungsvolle AI, die nicht hinter verschlossenen Türen entsteht, sondern im Dialog – offen, transparent, und im Dienst der Gesellschaft.”

Verantwortungsvolle KI als zentrales Thema

Im Mittelpunkt des Zurich AI Festival steht das Thema Responsible AI – ein Bereich, der international stark an Bedeutung gewinnt. Die Schweiz nimmt dabei eine aktive Rolle ein: Zahlreiche Initiativen zeigen, wie sich ethische Überlegungen mit technologischer Exzellenz verbinden lassen. Besonders sichtbar wird das dort, wo Grundlagenforschung in konkrete Anwendungen überführt wird und der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis gelingt.

Ein Festival für alle – nahbar, interdisziplinär, zukunftsgerichtet

Mit über 5000 erwarteten Besucher:innen wird das Zurich AI Festival zur bislang grössten und öffentlichsten Plattform für das Thema Künstliche Intelligenz in der Region. Neben Fachkonferenzen und Panels gibt es Formate für die breite Öffentlichkeit, Workshops, Ausstellungen (Live Demos, Code in Motion, Performance Art mit Humanoiden Robotern), bei dem neue Ideen und Anwendungen rund um generative AI entstehen.

«Der Kanton Zürich ist ein führender AI-Hotspot. Umso wichtiger ist es, alle auf dem Weg in die Zukunft mitzunehmen – und über die Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz zu sprechen», sagt Carmen Walker Späh, Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zürich.

Das Zurich AI Festival steht unter der Leitung des ETH AI Center und der Greater Zurich Area AG (GZA) und versteht sich als unabhängige, internationale Plattform für Austausch und Reflexion. Zu den Mitbegründern gehören der Kanton Zürich und Zurich Tourismus, unterstützt wird das Festival unter anderem von AWS, Deep Tech Nation Switzerland, SICTIC, Swiss Data Science Center, Universitätsklinik Balgrist, Kellerhals Carrard, Creative AI Foundation und vielen weiteren Partnern aus der Wirtschaftsregion.

Alle führenden Hochschulen der Region – darunter ETH Zürich, Universität Zürich und ZHAW – sind aktiv involviert und bringen sich mit eigenen Beiträgen ein. Das Festival ist damit nicht nur ein Treffpunkt für Entscheidungsträger:innen und Innovator:innen, sondern auch ein Magnet für die Toptalente von heute und morgen. Noch nie war das Zürcher AI-Ökosystem so nahbar und erlebbar wie im Herbst 2025. (GZA/mc/hfu)