Brainloop mit neuer Führung in Österreich

München – Gabriel Gabriel und Arne Petersen übernehmen die Geschäftsführung der Brainloop Austria GmbH. Sie folgen auf Helmut Pöllinger, der innerhalb der Diligent Gruppe nach New York wechselt.

Gabriel Gabriel und Arne Petersen führen zukünftig gemeinsam die Geschäfte der Brainloop Austria GmbH und verantworten sowohl die strategische als auch die operative Ausrichtung des Unternehmens. Sie übernehmen die Management-Funktionen von Helmut Pöllinger, der die Geschicke von Brainloop in Österreich seit 2011 gelenkt und Brainloop zu einem führenden Anbieter für den sicheren Dokumentenaustausch in der Unternehmensführung entwickelt hat. Pöllinger bringt seine Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Strategie seit Kurzem bei der Konzernmutter Diligent Corporation in New York ein.

Gabriel stiess bereits 2011 als Director of Sales Switzerland zum deutschen Software-Unternehmen. Seit 2014 ist der Betriebsökonom und Executive MBA als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Brainloop Switzerland AG in Zug für die erfolgreiche Marktbearbeitung und Kundenbeziehungen in der Schweiz zuständig.

Petersen ist seit dem 1. August 2019 als Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Brainloop AG in München tätig. Er hat in Deutschland und den USA Betriebswirtschaftslehre studiert und einen Master in International Management sowie einen Marketing MBA erworben. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden internationalen Sales- und Marketing-Funktionen mit.

Dr. Ulf Gartzke, CEO der Brainloop AG, sagt zu dem Führungswechsel: „Wir danken Helmut Pöllinger ganz herzlich für seinen engagierten Einsatz in den letzten Jahren, in denen er das Unternehmen erfolgreich gelenkt und die Marktposition stetig ausgebaut hat. Mit Gabriel Gabriel und Arne Petersen haben wir ideale Nachfolger für die Geschäftsführung der Brainloop Austria GmbH gefunden. Mit ihren umfassenden Marktkenntnissen werden Sie für Kontinuität sorgen und unseren Kunden auch weiterhin den gewohnten, qualitativ hochwertigen Service bieten.“ (Brainloop/mc)

Über Brainloop AG

Brainloop ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Lösungen für die sichere Zusammenarbeit an vertraulichen Dokumenten im Unternehmen und darüber hinaus. Die Lösungen unterstützen mit ihrer Logik die revisionssichere Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sowie Compliance Policies. Brainloop Kunden nutzen die Lösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien, zum Beispiel innerhalb des Vorstands oder Aufsichtsrats, bei der Projektzusammenarbeit oder Due-Diligence-Prüfungen, im Einkauf, Verkauf, Vertragsmanagement sowie im Bereich Know-how-Schutz in Forschung und Entwicklung.

Die Brainloop AG mit Sitz in München und Standorten in Österreich und der Schweiz wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Unternehmen zählt zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne zu seinen Kunden, darunter die Mehrheit der DAX 30-Unternehmen. http://www.brainloop.com