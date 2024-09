Cablex: Roger Keller wird neuer CEO

Zürich – Wechsel in der Leitung der Swisscom-Tochtergesellschaft Cablex: Roger Keller wird neuer Chief Executive Officer. Neu besetzt werden ebenfalls der Posten des Chief Financial Officers und die Leitung von Field Services.

Mit Roger Keller bekommt cablex einen neuen CEO und die Geschäftsführung ein neues Gesicht. Roger Keller bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb und in der Führung von Business Units mit. Zuletzt war er Leiter des Geschäfts für kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) bei Swisscom Business Customers, wo er mit seinem Team die Wachstumsstrategie für den Markt der Informations- und Kommunikationstechnologien erarbeitete und mit Erfolg operativ umsetzte.

Roger Keller weist diversifizierte Führungserfahrung in verschiedenen Technologieindustrien aus, unter anderem bei Technicolor und Reichle & De-Massari. Er kennt das Projekt-, Service- und Distributionsgeschäft mit nationalen und internationalen Kunden und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Führung von Geschäftsfeldern in den Bereichen Systeme, Software und Services, sowohl im Bereich KMU als auch im Grosskundengeschäft. Ursprünglich kommt Roger aus dem Aargau, lebte mehrere Jahre im Ausland und wohnt heute mit seiner Familie in der Region Zürich. Er ist Elektroingenieur mit Abschluss von der ETH und mit einem Executive MBA HSG und spricht fliessend Englisch und Französisch.

Der bisherige CEO ad interim, Francesco Castelletti, wird Keller während einer Übergangsphase unterstützen und steht danach bis Ende 2024 beratend zur Verfügung, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet.

Ulrich Schädler neuer CFO

Zusätzlich wird Ulrich Schädler als neuer Chief Financial Officer zu Cablex stossen. Schädler bringt langjährige Erfahrung aus den Reihen von Swisscom mit und wird die Finanzabteilung von Cablex ab dem 1. Januar 2025 übernehmen. Des Weiteren wird Thomas von Arx, der die Organisationseinheit Field Services bei Cablex interimistisch geführt hat, diese ab dem 1. Oktober 2024 definitiv übernehmen und somit Mitglied der Geschäftsleitung werden. (pd/mc/pg)