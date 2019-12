cablex startet 2020 mit 2500 hochqualifizierten Mitarbeitenden und neuen Dienstleistungen für die Kunden

Zürich – Per 1. Januar 2020 ist es soweit: Swisscom überführt ihren Customer Field Service (CFS) zu cablex. Damit wird das Unternehmen zur Schweizer Nummer 1 im Bau von Netzinfrastrukturen und On-Site-Service.

Der Zusammenschluss von cablex und CFS und die damit verbundene Übernahme von 1000 Mitarbeitenden bedeutet einen weiteren Meilenstein im Ausbau der Kompetenzen und der Schlagkraft von cablex. cablex verfügt heute schon über bestens ausgebildete Technikerinnen und Techniker, die hervorragenden Kundenservice bieten und Kunden bei der Lösung ihrer Anliegen begleiten. Mit dem Zusammenschluss werden diese Kompetenzen weiter ausgebaut. So ist cablex noch besser in der Lage, umfassende Lösungen aus einer Hand zu bieten und übernimmt die durchgängige Verantwortung im Field-Service-Ökosystem der Kunden. „Damit sind wir bei cablex nicht nur schneller als die Mitbewerber, sondern können auch eine bessere Qualität liefern“, sagt Daniel Binzegger, CEO von cablex.

Neue, massgeschneiderte Lösungen für Kunden und digitale Transformation

Mit neuen, massgeschneiderten Angeboten für Kunden aus verschiedensten Märkten plant, baut und unterhält cablex deren hochleistungsfähige ICT- und Netzinfrastrukturen und bleibt damit dem angestammten Geschäft treu. Daneben nutzt cablex die Chance, zukünftigen Kunden im Bereich von Internet of Things, Smart-Home-Installationen, Smart Metering oder auch Indoor-Netzwerken vermehrt attraktive Angebote unterbreiten zu können und sie bei der Umsetzung verschiedenster Projekte kompetent zu begleiten.

Dies gilt insbesondere für die digitale Transformation. Hier bietet cablex mit BIM (Building Information Modeling) bereits heute Lösungen für die digitale Erfassung und Bewirtschaftung von Bauwerken über den gesamten Lebenszyklus.

Als Schweizer Nummer 1 bei On-Site-Service sowie Netzinfrastrukturbau und -unterhalt steht cablex zum Werkplatz Schweiz und investiert weiterhin in die Arbeitsplätze und in die Weiterbildung der nun über

2500 Mitarbeitenden. Nur so können erstklassige Dienstleistungen zum Nutzen der Kunden auch in Zukunft erbracht werden. (cablex/mc/ps)