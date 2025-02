Canon ernennt neuen Präsidenten & CEO für EMEA-Region

Wallisellen ‒ Canon EMEA, ein globaler Anbieter von Imaging- und Drucktechnologien und -dienstleistungen, ernennt Shinichi «Sam» Yoshida zum neuen Präsidenten & CEO von Canon Europe, Middle East and Africa (EMEA). Er tritt die Nachfolge von Yuichi Ishizuka an, der nach sieben Jahren in dieser Position und einer 44-jährigen Karriere bei Canon in den Ruhestand geht.

Sam Yoshida tritt am 1. März 2025 die Position des Präsidenten & CEO von Canon EMEA an. Zuvor war er in den USA als Executive Vice President & General Manager der Marketing Strategy Unit sowie als Chairman & Chief Executive Officer von Canon Solutions America, Inc. und Canon Financial, Inc. tätig.

Mit Canon EMEA übernimmt er eine Organisation, die in 120 Ländern tätig ist, etwa 12.300 Mitarbeitende beschäftigt und jährlich rund ein Viertel zum weltweiten Umsatz beiträgt.

Yoshida soll die bestehenden Kerngeschäfte weiter stärken und ausbauen. Gleichzeitig will er die starke Marktposition der Marke nutzen, um in neue Geschäftsfelder wie B2B-Imaging, industrielle und kommerzielle Drucklösungen sowie Informationsmanagementlösungen zu expandieren. Yoshida war massgeblich an der Gründung von Canon Virginia, Inc., dem wichtigsten Produktionsstandort von Canon in Amerika, beteiligt. Er bringt damit umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fertigung, Innovation und Recycling mit. (pd/mc/pg)