Capital Union Bank lanciert neuen E-Banking-Service und vertieft Partnerschaft mit Avaloq zur Stärkung des Kernbankensystems

Zürich – Die in den Bahamas ansässige Privatbank Capital Union Bank hat das Web Banking von Avaloq eingeführt und erweitert ihr Kernbankensystem mit neuen Modulen und Funktionen in Zusammenarbeit mit Avaloq, einem führenden Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie. Die neue E-Banking-Lösung wird die Kundenbeziehungen und -interaktionen weiter verbessern, während die optimierte Avaloq Core Platform das anhaltende Wachstum der Bank sowie die nahtlose Einführung von innovativen Produkten und Dienstleistungen fördern wird.

Capital Union Bank (CUB) ist ein in den Bahamas ansässiges wegweisendes Finanzinstitut, das institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Privatkunden im (Ultra-) High-Net-Worth-Segment auf der ganzen Welt massgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Abwicklung, Depotgeschäft und Kreditvergabe bietet. Die Bank verzeichnet seit ihrer Gründung jährlich ein starkes Wachstum des verwalteten Gesamtvermögens, unter anderem dank ihres Erfolgs im Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsgeschäft. CUB setzte die Avaloq Core Platform 2014 zunächst als Saas-Modell (Software as a Service) ein. Inzwischen hat sie Avaloq auch mit der Verwaltung ihrer Backoffice-Prozesse betraut, basierend auf dem hoch automatisierten Banking Operations-Angebot von Avaloq.

Anlässlich der erneuerten Partnerschaft mit Avaloq hat CUB eine neue Web-Banking-Lösung lanciert, die ihren Kundinnen und Kunden eine intuitive Online-Banking-Benutzeroberfläche bietet, einschliesslich eines Überblicks über die Portfoliopositionen in Nahezu-Echtzeit. Diese neue Lösung ermöglicht eine häufigere Kommunikation zwischen den Kundenbetreuungsteams und ihren Kundinnen und Kunden, unter anderem mit Push-Benachrichtigungen für schnellere Freigaben. Das Web Banking von Avaloq eröffnet Banken und Vermögensverwaltern die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden eine optimierte Online-Banking-Erfahrung anzubieten, inklusive personalisierbarer Dashboards und über 100 Selfservice-Funktionen wie Dokumentenverwaltung, Entscheide zu freiwilligen Kapitalmassnahmen und digitale Unterschriften.

Die Avaloq Core Platform automatisiert und standardisiert Arbeitsabläufe und ermöglicht es Finanzinstituten, ein umfassendes Spektrum an Anlageprodukten jeglicher Komplexität anzubieten. Avaloq und CUB haben die Funktionalitäten des Kernbankensystems in enger Zusammenarbeit weiter optimiert. Dazu gehören spezielle Module für hoch automatisierte zuverlässige Compliance-Prozesse, darunter KYC-Überprüfungen (Know Your Client), Unterstützung bei komplexen Anlageprodukten wie ausserbörslichem Devisenhandel, Differenzkontrakte im Derivatehandel und das neue Angebot der Bank für digitale Vermögenswerte. Und dank der Banking Operations von Avaloq als BPaas-Modell (Business Process as a Service) profitiert CUB von STP-Raten (Straight-through Processing) von bis zu 99 Prozent sowie einer hohen Dienstleistungsgenauigkeit bei der Verarbeitung von Zahlungen, Wertschriften und Fonds.

Patrick Zbinden, CEO von Capital Union Bank: «Anlässlich der beinahe zehnjährigen Zusammenarbeit mit Avaloq freuen wir uns, unseren Kundinnen und Kunden die neueste Version der Web-Banking-Lösung von Avaloq zur Verfügung zu stellen, sodass sie ihre Anlagen noch besser überwachen können. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von unserem einzigartigen Zugang zu den Finanzmärkten und von einem kontinuierlich wachsenden Anlageuniversum, unterstützt von unserem leistungsfähigen Kernbankensystem, das wir ständig weiterentwickeln. Ich freue mich, dass Avaloq über die Expertise und die Spitzentechnologie verfügt, um uns bei der Erfüllung der Anforderungen unserer anspruchsvollen Kundschaft zu unterstützen. Ich blicke der weiterhin engen Partnerschaft und dem gemeinsamen Innovationsbestreben während vieler weiterer Jahre überaus positiv entgegen.»

Thomas Beck, Co-CEO von Avaloq: «Wir haben uns ausdrücklich der Innovation verschrieben, um eine ganzheitliche Banking-Erfahrung zu schaffen und Capital Union Bank in ihrem Digitalisierungsprozess zu begleiten. Indem wir End-to-End-Prozesse vom Auftragseingang bis zum Reporting automatisieren und gleichzeitig die Kundenbetreuungskanäle stärken, werden wir das langfristige globale Unternehmenswachstum von Capital Union Bank weiterhin fördern. Als führender Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie investiert Avaloq beträchtliche Mittel in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich an gemeinsamen Innovationen, damit unsere Kundinnen und Kunden immer einen Schritt voraus sind. Gleichzeitig überwachen wir den Markt konstant hinsichtlich regulatorischer Neuerungen, sodass unsere Kundinnen und Kunden jederzeit gesetzeskonform handeln. Wir sind stolz darauf, so eng mit einer digitalen Pionierin wie Capital Union Bank zusammenzuarbeiten.» (awp/mc/ps)