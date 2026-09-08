Carmen Keller zum Global Marketing Director bei Spitch ernannt

Zürich – Spitch, der Anbieter von kollaborativen Agentic-AI-Lösungen für Unternehmen, stellt die Weichen für weiteres internationales Wachstum, unter anderem im US-Markt. Das Unternehmen hat Carmen Keller mit sofortiger Wirkung zum Global Marketing Director ernannt. In dieser Funktion wird sie für die globale Marketing- und Markenstrategie des Unternehmens verantwortlich sein.

Carmen Keller kam 2021 als Marketing and Communications Manager für die DACH-Region zu Spitch und war seit 2024 als Head of Marketing tätig. In diesen Funktionen baute sie die Marktpräsenz des Unternehmens in der Schweiz, Deutschland und Österreich erfolgreich aus. Zum 1. September 2026 hat sie die globale Marketingleitung des Unternehmens übernommen. In ihrer neuen Position wird sie die gesamte weltweite Marketingfunktion verantworten – von der strategischen Markenpositionierung und Marketing-Performance über Content-Kampagnen bis hin zur engeren Abstimmung von Marketing und Vertrieb zur Unterstützung eines nachhaltigen Wachstums.

„Wissen kann man sich aneignen, Erfahrung kann man sammeln und Fähigkeiten können geschärft werden. Aber Leidenschaft lässt sich nicht lehren“, sagt Carmen Keller. „Es ist genau diese Leidenschaft, kombiniert mit Neugierde, die mich antreibt, Grenzen zu verschieben. Ich freue mich sehr darauf, diese Energie zusammen mit meiner langjährigen Erfahrung in meine globale Rolle einzubringen. Gemeinsam mit unserem internationalen Team werden wir das internationale und US-amerikanische Wachstum von Spitch stärken, die Marke weltweit noch schärfer positionieren und den Dialog mit unseren Kunden auf ein neues Niveau heben.“

Alexey Popov, CEO von Spitch, kommentierte die Besetzung dieser Schlüsselposition wie folgt: „Carmen Keller hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, wie man komplexe B2B-Technologie zugänglich und begeistert vermittelt. Mit ihrem strategischen Weitblick, ihrem tiefen Marktverständnis und ihrem unermüdlichen Antrieb ist sie die perfekte Besetzung für die Leitung unserer globalen Marketingorganisation. Wir sind überzeugt, dass sie einen wichtigen Beitrag zum internationalen und US-Wachstum von Spitch leisten wird.“ (Spitch/mc/ps)