CCR gibt eine strategische Partnerschaft mit Surfly bekannt

Zürich – CCR, welche seit 2011 Contact Center- und visuelle Audiolösungen produziert und Genesys Gold Partner ist, gibt seine strategische Partnerschaft mit Surfly, der Co-Browsing-Lösung, bekannt.

Surfly hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist eine universelle Co-Browsing-Lösung, mit der mehr als 100’000 Benutzer in führenden Organisationen wie Achmea, Empire Life, Fidelis Care, CSAA und Standard Bank, weltweit ein erstklassiges Kundenerlebnis erhalten.

Mit Surfly können Berater und Agenten den Browser des Kunden anzeigen und den Kunden auf schnelle und intuitive Weise anleiten. Berater als auch Kunden können gleichzeitig auf Webseiten navigieren (auch wenn sie diese nicht kontrollieren) und in Sekundenschnelle die Kontrolle über einen Webbrowser übernehmen oder anfordern, ohne dass Downloads oder Installationen erforderlich sind. Mit der Co-Browse-Lösung von Surfly können Unternehmen personalisiertere Kundenbeziehungen aufbauen. Dies führt zu mehr Online-Conversions, verbessertem Kundensupport und grösserem Kundenerfolg.

Verbesserung des Kundenerlebnisses

CCR bietet eine Reihe von Genesys-Plattformlösungen für Contact Center, in Kombination mit Technologieberatung, Softwareentwicklung und -implementierung. Mit dieser neuen Partnerschaft ermöglicht CCR seinen Kunden, die Customer Journey zu verbessern, die NPS (Net Promoter Score) zu erhöhen und die durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT: Average Handling Time) zu verringern.

„CCR bietet Contact Center-Technologielösungen für die unterschiedlichsten Kundenanforderungen. Wir machen die Verwaltung von Kundenbeziehungen einfach, helfen dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen und sich auf die Kundenzufriedenheit zu konzentrieren. Dank unserer neuen Partnerschaft mit Surfly wird CCR noch umfassendere Customer Experience-Lösungen in EMEA und anderen Märkten auf der ganzen Welt liefern,“ sagt Oktay Kemal, Geschäftsführender Gesellschafter bei CCR, überzeugt. (CCR/mc/hfu)

Über CCR Solutions:

CCR, das seit 2011 Call Center- und Audiolösungen produziert, ist in der Türkei, in Europa (u.a. Zürich) und im Nahen Osten als Business Gold Partner von Genesys tätig. CCR prägt die Branche mit den EasyConnect-Produkten, die über eine einzigartige Software verfügen, und ermöglicht es Unternehmen, das perfekte Kundenerlebnis zu schaffen. CCR mit Hauptsitz in Kozyatağı / Istanbul verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum im İkitelli Technopark auf dem Campus der Yıldız Technical University. Darüber hinaus bietet CCR seit 2014 über die Niederlassung in der Schweiz und seit 2017 über die Niederlassung in Dubai technische Beratung, Dienstleistungen und Lösungen der nächsten Generation für Customer Experience und Call Center Management an. CCR verfügt über zahlreiche lokale und globale Referenzen in der Branche von Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Energie, Produktion, Gesundheitswesen, oder E-Commerce. www.ccr.group