CEO Chris Tanner verlässt AdNovum

Zürich – Chris Tanner tritt als AdNovum-CEO zurück und wird das Unternehmen per Ende Juli verlassen. Per 1. August 2019 wird Marcel Nickler Mitglied des Verwaltungsrats. Marcel Nickler ist Partner und Verwaltungsratspräsident bei der Management- & Technologieberatung BearingPoint. Er zieht sich Ende September aus dem operativen Geschäft bei BearingPoint zurück und wird ab Oktober interimistisch die Leitung von AdNovum übernehmen.

Chris Tanner hat sich entschieden, als CEO von AdNovum zurückzutreten und das Unternehmen per Ende Juli zu verlassen. Die Suche nach einem neuen CEO ist im Gange. Im August und September leitet CFO Roger Bösch überbrückend das Unternehmen. Chris Tanner, seit 2014 CEO von AdNovum, zu seinem Entscheid: «AdNovum ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Gemeinsam haben wir viele Projekte erfolgreich umgesetzt und sind wichtige Innovationsschritte gegangen. Jetzt stehen neue Aufgaben an, für die es frische Ideen und externes Know-how braucht.»

Marcel Nickler tritt per 1. August 2019 in den Verwaltungsrat von AdNovum ein. Marcel Nickler ist Partner und Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Gesellschaften bei der Management- & Technologieberatung BearingPoint. Er befasst sich vornehmlich mit Themen rund um Innovation und digitale Transformation. Seine langjährige Erfahrung als Management- und Strategie-Berater sammelte er in multinationalen Unternehmen und Organisationen. Marcel Nickler war persönlich engagiert in zahlreichen Transformationsprogrammen verschiedener Industrien. Er zieht sich Ende September aus dem operativen Geschäft bei BearingPoint zurück und wird als Delegierter des Verwaltungsrats AdNovum führen, bis der neue CEO übernimmt.

AdNovum-Verwaltungsratspräsident Adrian Bult zum Wechsel: «Chris Tanner hat als CEO und davor schon als Leiter von AdNovum Ungarn wesentlich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Wir bedauern seinen Entscheid und danken ihm für seinen grossen Einsatz. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Marcel Nickler eine kompetente Persönlichkeit gewinnen konnten. Er bringt umfangreiches branchenübergreifendes Wissen und eine hohe Affinität zu Digitalisierung, Innovation und Transformation mit.»

Marcel Nickler zu seinem neuen Engagement: «AdNovum hat mit ihrer starken Identität als Ansprechpartner für anspruchsvolle IT-Vorhaben ein grosses Potenzial. Damit kann sich das Unternehmen, trotz steigendem Margendruck, auch in einem globalen Kontext erfolgreich weiterentwickeln.» (AdNovum/mc/ps)