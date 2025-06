CEO-Wechsel bei Netrics: Pascal Kocher übergibt an Andreas Hohl

Bern – Bei Netrics steht eine Veränderung in der Unternehmensführung an: Zum 1. August 2025 übernimmt Netrics COO Andreas Hohl die Rolle des CEO. Er folgt auf Pascal Kocher, der Netrics als Advisor und Investor verbunden bleibt.

Netrics hat sich in den vergangenen Jahren strategisch, organisatorisch und kulturell konsequent weiterentwickelt und ist heute ein führender Managed Service Provider (MSP) in der Schweiz. Geprägt und vorangetrieben wurde diese Entwicklung insbesondere von CEO Pascal Kocher. Unter seiner Führung hat Netrics das Service-Portfolio konsequent ausgebaut, mehrere Unternehmen erfolgreich integriert und mit dem Einstieg von BU Bregal Unternehmerkapital einen starken Partner für die weitere strategische Entwicklung gewonnen.

Nun übergibt Pascal Kocher das Amt des CEO per 1. August 2025 an Andreas Hohl, aktuell COO der Netrics AG. «Für sein langjähriges Engagement und seine prägenden Impulse danken wir Pascal Kocher herzlich. Netrics ist heute strategisch klar ausgerichtet, am Markt bestens positioniert und damit sehr gut gerüstet für die Zukunft», sagt Frank Riemensperger, Vorsitzender des Advisory Boards der Netrics-Gruppe. Als Advisor und Investor bleibt Pascal Kocher dem Unternehmen erhalten.

Nachfolger von Pascal Kocher wird Andreas Hohl. Er ist seit März 2025 Teil der Geschäftsleitung von Netrics und bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von Unternehmen mit, unter anderem als COO bei UMB und CIO bei Vitra.

«Mit Andreas Hohl haben wir einen idealen Nachfolger gefunden: intern sowie extern bestens etabliert und mit einem klaren Verständnis für Markt, Kunden und Ziele. Die Besetzung steht für Kontinuität und Klarheit – beides entscheidend, um den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen», so Frank Riemensperger.

Andreas Hohl ergänzt: «Ich freue mich sehr, als CEO unseren Fokus weiter zu schärfen: Netrics als führenden MSP-Anbieter weiterzuentwickeln – mit modernen Technologien, hoher Automatisierung und Schaffung von Wert für und mit Kunden, die nicht nur digitaler, sondern im Wettbewerb am Markt stärker werden wollen.»

Andreas Hohl ist Wirtschaftsingenieur und hat verschiedene Weiterbildungen in Leadership und Management absolviert, unter anderem an der Stanford University Graduate School of Business. (Netrics/mc/ps)

Über Netrics

Netrics liefert Unternehmen die technologische Basis, um in einer komplexen Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Ob Cloud, Security, Modern Workplace, Data & AI oder Software Engineering – die Kompetenzen von Netrics lassen sich passgenau zu massgeschneiderten Lösungen kombinieren. Die Netrics-Gruppe – zu der auch Solify und GARAIO AG gehören – beschäftigt rund 210 Expertinnen und Experten an den Standorten Zürich, Bern, Thun und Biel. Weitere Informationen: www.netrics.ch