Chain IQ modernisiert das Beschaffungswesen in Zusammenarbeit mit Kyndryl

Baar – Zusammen mit Kyndryl hat Chain IQ die eigene IT modernisiert und kann nun auf eine moderne, rein auf Cloud basierende Technologielandschaft zurückgreifen. Damit erhofft sich Chain IQ, die eigenen Kunden zukünftig noch besser dabei zu unterstützen, Herausforderungen bei der Beschaffung in Wertschöpfung umzuwandeln.

Die Beschaffungsbranche erlebt eine neue Ära des Wachstums, da globale Lieferkettenprobleme, technologische Fortschritte und veränderte Nachhaltigkeitsanforderungen neue Lösungen erfordern. Analysten gehen davon aus, dass die indirekte Beschaffung weltweit um ca. 7 % pro Jahr wachsen wird. Aber nur wenige Unternehmen sind bisher in der Lage, dies in ihre Wertschöpfungsketten einzubinden.

Doch Chain IQ möchte auch über reine Kostensenkungen hinaus Mehrwert generieren, indem es die indirekte Beschaffung zu einer exzellenten, robusten und wertschöpfenden Funktion transformiert. Um seinen Kunden diesen Vorteil auch in Zukunft bieten zu können und eine Vorreiterrolle in der Branche einzunehmen, investiert das Unternehmen kontinuierlich in seine Zukunft.

Eine Massnahme zur Verwirklichung dieser Vision bestand darin, die IT-Infrastruktur zu modernisieren. Kyndryl hat dazu zusammen mit seinem Allianzpartner Microsoft Chain IQ vollständig in die Cloud migriert und die neuen virtuellen Netzwerke, Server und Speicher nahtlos in die bestehenden Anwendungen integriert. Die Benutzer wurden zusammen mit den Anwendungen und Daten in die neue Umgebung überführt. Dank Kyndryls Expertise, komplexe Migrationen im laufenden Betrieb durchzuführen, konnten die Risiken erheblich reduziert werden.

«Durch die Zusammenarbeit mit Kyndryl haben wir unsere globale Skalierbarkeit und Effizienz gesteigert, um für unsere Kunden einen noch besseren Shareholder Value zu erzielen. Dank der konsequenten Umsetzung unserer Cloud-Strategie konnten wir unsere Technologielandschaft vereinfachen, was uns wiederum ermöglicht, unseren Kunden auf effiziente Weise Zugang zu einer modernen Infrastruktur zu bieten. Die Initiative, die in nur fünf Monaten durchgeführt wurde, zeigt einen schnellen Return on Investment und unterstreicht die greifbaren Vorteile der Modernisierung durch strategische Partnerschaften», kommentiert Herbert Brecheis, CIO der Chain IQ Group AG, die Zusammenarbeit.

«Eine grossartige Zusammenarbeit lässt sich nicht durch ein Projekt mit nur schrittweisen Verbesserungen erreichen. Vielmehr müssen Kunde und IT-Dienstleister wie eine ‘Task Force’ arbeiten, in der in kurzer Zeit enorm viel erreicht werden kann. Das ist besonders wichtig, wenn wir miteinander kommunizieren, denn das motiviert alle, noch zielgerichteter und effektiver zu arbeiten als bisher. Speziell bei diesem Projekt konnten unsere Teams durch direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungsfindung ein hohes Mass an Effizienz erreichen», ergänzt Xerxes Cooper, President of Strategic Markets bei Kyndryl. (Kyndryl/mc/ps)