Chain IQ Group AG wählt neue Mitglieder in den Verwaltungsrat

Baar – Chain IQ Group AG, ein weltweit führendes, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich der indirekten Beschaffung, gibt die Wahl von zwei angesehenen Fachleuten in den Verwaltungsrat bekannt. Diese Wahlen wurden an der Generalversammlung 2024 offiziell bestätigt.

Chain IQ Group AG hat Nadine Graf, deren Ernennung im Dezember 2023 bekanntgegeben wurde, an der Generalversammlung offiziell als neues Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Erfahrung in der Mode-, Luxus- und Schönheitsindustrie bringt Graf fundiertes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Verwaltungsrat ein. Graf ist derzeit Verantwortliche für die Region Europa, Naher Osten, Afrika und Indien (EMEA) bei The Estée Lauder Companies und hat sich dank ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeit, Marktchancen zu erkennen, Risiken zu managen und strategisches Wachstum voranzutreiben als respektierte, innovative Führungsperson etabliert.

Grafs Laufbahn umfasst weitere wichtige Führungspositionen bei The Estée Lauder Companies. Darüber hinaus hat sie nachweislich zum Erfolg von renommierten Unternehmen wie Douglas und The Nuance Group beigetragen. Grafs nachgewiesene Erfahrung in Marketing und Branding sowie ihre Fähigkeit, zukunftsweisende Geschäftsmodelle zu implementieren, Transformation voranzutreiben und profitables Wachstum zu erzielen, werden massgeblich zum Erfolg der Chain IQ Group AG beitragen.

Darüber hinaus begrüsste Chain IQ Group AG Dr. Feiyu Xu, eine angesehene, mehrfach ausgezeichnete Forscherin und Wegbereiterin im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), die in verschiedenen Unternehmen wichtige Führungspositionen innehatte. Als Senior Vice President bei SAP leitete sie von 2020 bis 2023 als Global Head of AI die Transformation des Unternehmens und spielte eine entscheidende Rolle bei der Definition und Umsetzung der KI-Strategie. Vor ihrer Tätigkeit bei SAP war Dr. Xu als Vice President bei der Lenovo Group tätig, wo sie das KI-Lab leitete und die Gesamtstrategie für KI-Technologie bei Lenovo gestaltete. Davor war Dr. Xu Principal Researcher am Deutschen Forschungszentrum für KI (DFKI) mit dem Schwerpunkt

Textanalytik im Language Technology Lab in Berlin.

Zu Dr. Xus unternehmerischem Werdegang gehört die Mitbegründung von Nyonic, einem KI-Start-up, das sich der Transformation von Industrie und Wirtschaft durch generative KI-Lösungen widmet. Ausserdem leitete sie die Yocoy Technologies GmbH, ein DFKI-Spin-off, das sie mitbegründet hat. Ihre umfangreiche Erfahrung erstreckt sich über den gesamten Innovationszyklus, von der Grundlagenforschung über die KI-Entwicklung bis hin zu Produkten und deren Vermarktung. In Anerkennung ihrer Beiträge erhielt sie einen Google Focused Research

Award im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung. Dr. Xu hat einen Master of Science (MSc) in Computerlinguistik von der Universität des Saarlandes (Deutschland) und einen Doktortitel auf demselben Gebiet. Derzeit ist sie Verwaltungsratsmitglied der Airbus Group sowie des globalen Technologieunternehmens ZF Friedrichshafen. Ausserdem ist Dr. Xu Vorsitzende des Asia Berlin Forum und Mitglied des Beirats von Global Neighbours. Mit ihrem Hintergrund ist Dr. Xu bestens gerüstet, wertvolle Impulse in Bezug auf die KI-Strategie der Chain IQ Group AG beizusteuern und damit zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen. (Chain IQ Group/mc)