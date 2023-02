Chefwechsel bei Mobilezone per Mitte 2024

Rotkreuz ZG – Der Handyanbieter Mobilezone wird ab Sommer 2024 neu von zwei Chefs geführt. Noch-CEO Markus Bernhard tritt per Ende Juni 2024 zurück. Für ihn übernehmen Schweiz-Chef Roger Wassmer und Deutschland-Chef Wilke Stroman.

Sie werden als Co-CEOs die Gruppenleitung übernehmen, gleichzeitig aber weiterhin ihren Ländergesellschaften vorstehen, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Beide stehen beim Konzern seit 2020 in der Schweiz bzw. Deutschland an Spitze.

Der zurücktretende Bernhard gebe die Führung nach rund zehn Jahren als CEO auf eigenen Wunsch ab. Als Delegierter des Verwaltungsrats bleibt er dem Unternehmen aber erhalten. In dieser Position werde er weiterhin die strategische Entwicklung, die Investorenbeziehungen und den Bereich M&A bei Mobilezone verantworten, heisst es.

Bereits an der Generalversammlung vom 5. April 2023 soll Bernhard in den Verwaltungsrat der Gruppe gewählt werden. Er ersetze Peter Neuenschwander, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stelle.

Verwaltungsratspräsident Olaf Swantee bedankt sich bei Bernhard für den «gewinnbringenden» Einsatz der letzten Jahre. Dank seiner Führung habe die Gruppe durch verschiedene Akquisitionen die marktführende Stellung in Deutschland im Online-Geschäft und in der Schweiz als unabhängiger Telekomspezialist ausgebaut, so Swantee im Communiqué. (awp/mc/ps)