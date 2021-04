Christian Anding ist neuer Marketing Manager DACH bei Acronis

Schaffhausen – Christian Anding wird bei Acronis Regional Marketing Manager DACH und ist damit verantwortlich für die Marketingstrategie in der DACH-Region. Anding war über zehn Jahre lang im B2B-Marketing von Kaspersky Lab tätig, dort war er zuletzt für das gesamte Channel Marketing in DACH und für strategische Sponsorings verantwortlich. Zudem verfügt er über internationale Erfahrungen im IT Security-Business. 2019 übernahm der Diplom-Betriebswirt (FH) und Informatikkaufmann bei macmon secure die Marketingleitung. Zuletzt arbeitete Anding bei einer hochspezialisierten Digitalagentur _crsd in Berlin und war dort als Account Director für Performance CRM, Lead Generierung und Marketing Automation Projekte für Kunden in der Automobil-, Energie und IT-Branche zuständig.

Der Marketingprofi kann auf viel IT-Security & Channel Erfahrung zurückgreifen und wird bei Acronis als einen der Schwerpunkte den starken Cloud- und Security Fokus mit Distributoren, Resellern und Service Providern weiter ausbauen. Dazu Anding, „IT-Security im Unternehmen gut zu meistern heisst oft auch, viel Zeit zu investieren und eine Menge Tools zu nutzen. Acronis macht es hier einfach und vereint Cyber Security und Data Protection in einem Ansatz. Das spart Zeit und Nerven bei Unternehmen und Partnern, die dadurch einen fantastischen Ausgangspunkt für ein solides Cloud-Geschäft haben. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam diese Zukunft zu gestalten und unsere Partner durch integriertes und datengestütztes Marketing in Ihrer Geschäftsentwicklung zu unterstützen sowie die Markenbekanntheit von Acronis im Bereich IT-Security weiter auszubauen.“ (Acronis/mc/ps)