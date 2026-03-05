Cicor steigert Umsatz durch Übernahmen deutlich

Bronschhofen – Aufgrund von Zukäufen ist Cicor im Geschäftsjahr 2025 weiter deutlich gewachsen. Im laufenden Jahr will das Unternehmen auch organisch wieder zulegen.

Konkret erwirtschaftete Cicor im zurückliegenden Geschäftsjahr einen 28,2 Prozent höheren Umsatz von 616,5 Millionen Franken. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseinflüsse, sanken die Verkäufe jedoch um 2,0 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Aufgrund von mehreren Zukäufen schlugen bei Cicor Ertragseffekte zu Buche, insbesondere durch die Übernahme von Éolane in Frankreich. Dies habe zu einer Margenverwässerung geführt. Die Marge von Éolane soll schrittweise an das Niveau der anderen Bereiche herangeführt werden. Bis Ende des Jahres stellt das Management eine hohe einstellige EBITDA-Marge bei Éolane in Aussicht. Die Integration verlaufe planmässig, heisst es weiter.

Der berichtete EBITDA ging daher auf 56,3 Millionen Franken von 58,4 Millionen leicht zurück. Die entsprechende Marge verschlechterte sich um 3,0 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent. Bereinigt um Einmaleffekte lag der EBITDA bei 64,6 Millionen Franken (+6,4%) und die Marge bei 10,5 Prozent.

Unter dem Strich steht ein um 37,9 Prozent tieferer Reingewinn von 16,9 Millionen Franken. Im Vorjahr hatten jedoch ausserordentliche Effekte den Gewinn positiv beeinflusst.

Die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens konnte das Unternehmen in den meisten Bereichen übertreffen. Einzig der Reingewinn blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Eine Dividende soll es wie schon in den Vorjahren nicht geben. Die Gewinne will das Unternehmen in das weitere Wachstum stecken. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werde die Aufnahme einer Dividendenzahlung wieder in Betracht gezogen.

Aufträge ziehen deutlich an

Eine deutliche Erholung konnte Cicor beim Auftragseingang verbuchen. Die Neubestellungen zogen um fast die Hälfte auf 645,0 Millionen Franken an. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,05 und damit klar über der Schwelle von 1.

Das deutliche Plus sei vor allem auf die Akquisitionen zurückzuführen. Die Entwicklung deute auf eine Rückkehr zum organischen Wachstum hin, heisst es in der Mitteilung weiter.

Fokus auf der Integration der Zukäufe

Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Management daher auch eine Rückkehr zum organischen Wachstum in Aussicht. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte wird ein Anziehen der Dynamik erwartet.

Der Umsatz soll 2026 in der Spanne zwischen 700 und 750 Millionen Franken liegen. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA wird zwischen 70 und 80 Millionen Franken erwartet. Die entsprechende Marge wird leicht über dem Vorjahreswert erwartet.

Der Fokus soll nach den zahlreichen Zukäufen im Vorjahr stärker auf der Integration liegen. Gleichzeitig soll weiterhin eine «selektive und disziplinierte M&A-Strategie» verfolgt werden. Der starke Franken werde jedoch eine Herausforderung für das Unternehmen bleiben. (awp/mc/ps)