U-blox ordnet Führung neu und ernennt Matthias Poppel zum CEO

Thalwil – U-blox stellt seine Führung neu auf. Matthias Poppel wird CEO, Andreas Thiel übernimmt die Rolle des CTO und Christian Spörri wird CFO, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Halbleiterhersteller will damit die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase in bestehenden und neuen Märkten unterstützen. Poppel kam Ende 2025 als Chief Growth Officer zu U-blox.

Spörri ist seit dem 4. April 2022 als Leiter für Rechnungslegung, Berichterstattung und Steuern bei dem Halbleiter-Spezialisten tätig. Die bisherige Finanzchefin Camila Japur verlässt U-Blox für eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens.

Bis dato hatte u-Blox eine Doppelspitze: Andreas Thiel und Camila Japur amtierten gemeinsam also CEO. Sie hatten die operative Führung Anfang 2026 übernommen, nachdem der frühere CEO Stephan Zizala das Unternehmen verlassen hatte.

Die 1997 gegründete U-Blox war bis Mitte Mai an der Schweizer Börse kotiert. Das Unternehmen wurde 2025 vom Private-Equity-Investor Advent International übernommen. (awp/mc/ps)